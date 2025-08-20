Sjuksköterska/distriktssköterska Till Capio Vårdcentral Klippan Vikariat
2025-08-20
Välkommen till Capio Vårdcentral Klippan! Vi är den familjära vårdcentralen med det stora hjärtat. Vi håller till i fina, rymliga lokaler och till oss kommer du enkelt med bil eller tåg/buss som stannar på gångavstånd från vårdcentralen. För dig som kommer med bil finns gratis parkering. Vi som jobbar här är ett glatt gäng på 30 personer som tar hand om våra ca 7 400 listade patienter.
Hos oss är vardagen variationsrik och vi arbetar tillsammans som ett team kring våra patienter. Vi respekterar och stöttar varandra och vi vet att våra olikheter utvecklar oss - både i våra yrkesroller och som personer. Vi arbetar tillsammans och du kan förvänta dig ett stöd från alla kollegor - hos oss är du aldrig ensam!
Här finns, förutom vårdcentral, kuratorsmottagning och olika specialistmottagningar som diabetes, hypertoni, inkontinens, äldre och astma/kol. Vi har även BMM, BVC, arbetsterapeut och kiropraktor. Här finns också ett laboratorium och mottagning bemannat med undersköterska.
Din roll
I rollen som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss har du ett omväxlande arbete där du möter patienter i alla åldrar. Du kommer att jobba med uppgifter såsom mottagningsarbete och rådgivning. På vår mottagning arbetar vi teambaserat för att på bästa sätt ta tillvara på yrkesgruppernas olika kompetenser och för att våra patienter ska få ett så smidigt och effektivt omhändertagande som möjligt. Detta lyfter din roll som sjuksköterska och skapar ett mer utvecklande och kunskapsgivande arbete. Vi arbetar dessutom aktivt med att utveckla den digitala vården, därav är digitalt arbete en del av arbetsdagen. Vi tycker det är viktigt med kompetensutveckling och uppmuntrar vår personal att gå kurser och utbildningar.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en arbetsplats med lojal personal som arbetat på vårdcentralen i många år, familjär stämning och trogna patienter. Här får du en intressant variation av arbetsuppgifter med stora möjligheter till utveckling och individuella ansvarsområden. Vi ser varje person som unik och eftersträvar att ta tillvara på personens unika kompetens.
Du erbjuds en arbetsplats med högt i tak, mycket humor och hjälpsamma kollegor. Vi värdesätter att träffas på våra pauser varje dag och på fredagar har vi en extra mysig frukost tillsammans. Vidare erbjuds du en trygg organisation, nära ledarskap och andra förmåner som ex. kollektivavtal och förmånligt friskvårdstillägg.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska och känner dig trygg i din yrkesroll. Du värnar om patientens behov, är noggrann och eftersträvar god kvalitet i ditt arbete. Vidare är det viktigt att du har förmåga till flexibilitet och kan anpassa tempo och arbetsmetoder efter vad situationen kräver.
Förmågan att arbeta självständigt såväl som i team är viktig för uppdraget och det är en fördel om du har erfarenhet av mottagningsarbete eller primärvård sedan tidigare. Vidare har du ett trevligt förhållningssätt gentemot dina kollegor och patienter samt bidrar i arbetet med att bibehålla det goda arbetsklimat som finns i verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Vikariat, minst ett år men med goda möjligheter till förlängning eller tillsvidare anställning i framtiden.
Tjänstgöringsgrad: 100% eller enligt överenskommelse.
Tillträde: exakt tidpunkt kan diskuteras.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Med anledning av semestertider kan ansökningar som inkommer under sommaren få vänta något längre på återkoppling.
