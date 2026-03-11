Sjuksköterska / Distriktssköterska till Bräcke vårdcentral Vilan
2026-03-11
Vilan vårdcentral söker dig som är sjuksköterska eller distriktssköterska och vill arbeta hos oss.
Vi drivs av Bräcke diakoni, en idéburen stiftelse där vården utgår från en helhetssyn på människan. Vårdcentralen finns i Hälsans hus i Skara och delar lokaler med Bräcke diakonis rehabmottagning. Hos oss arbetar du i team med kollegialt stöd och samarbete över både professions- och verksamhetsgränser.
Din roll
Som sjuksköterska hos oss är du en central del av vårdcentralens vardag. Arbetet är varierat och ger stort utrymme för både självständighet och samarbete. En stor del av arbetet består av telefonrådgivning och bedömningar via digital chatt, där du använder ditt professionella omdöme för att guida patienter till rätt vårdnivå. Du arbetar också i mottagningen där du möter patienter med akuta behov, i nära samarbete med andra sjuksköterskor, läkare och undersköterskor.
Vem vi söker
Till Vårdcentralen Vilan söker vi dig som trivs i primärvårdens varierade arbete och i mötet med patienter i olika situationer. Du känner dig trygg i dina bedömningar och har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Arbetet ställer också krav på god samarbetsförmåga, då du arbetar nära både kollegor på vårdcentralen och andra professioner.
Vi söker dig som:
är legitimerad sjuksköterska
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- vana att arbeta i digitala system/journalsystem
gärna har erfarenhet från vårdcentral eller primärvård (meriterande men inget krav)
Är du distriktssköterska är din specialistkompetens en tillgång för oss och det finns möjlighet att anpassa delar av uppdraget utifrån din kompetens.
Bräcke vårdcentral Vilan
Bräcke vårdcentral Vilan bedriver primärvård i Skara och är en del av Bräcke diakoni. Vårdcentralen ligger i Hälsans hus där vi delar lokaler med Bräcke rehabmottagning, vilket ger goda förutsättningar för nära samarbete mellan professioner och en sammanhållen vård för patienterna. Här möter patienter ett team av olika professioner och vi erbjuder bland annat läkar- och sjuksköterskemottagning, BVC, mottagning för psykisk hälsa och vaccinationer.
Välkommen med din ansökan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Hos oss blir du del av en idéburen organisation där engagemang och medmänsklighet märks i vardagen. Vårt fokus är att skapa en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och känner stolthet över sitt arbete.
Hos oss får du:
arbeta i en idéburen stiftelse där överskott återinvesteras i verksamheten
vara en del av en arbetsplats med stark värdegrund och en helhetssyn på människan
- möjlighet till delaktighet, utveckling och påverkan i en organisation med korta beslutsvägar
ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad för människor
trygghet genom kollektivavtal, som ger tjänstepension, försäkringar, föräldralön, extra semesterdagar med ålder och villkor som stödjer ett hållbart arbetsliv. Ersättning
