Sjuksköterska/Distriktssköterska till Attundahälsan Läkarpraktik 20-50%
Innovatrek AB / Sjuksköterskejobb / Sollentuna Visa alla sjuksköterskejobb i Sollentuna
2026-01-02
Vi är en läkardriven Vårdcentral i Sollentuna där vi bedriver sedvanlig primärvårdsverksamhet med hjärta och personlig kontakt som ledord!
Attundahälsans är mycket omtyckt av patienterna och vi har en nästan obefintlig personalomsättning och ett fint och stabilt team. I samband med delvis pensionsavgång söker vi nu förstärkning på sköterskesidan.Vi har högt i tak och nära samarbeten.
För oss är det viktigt att du känner ett stort ansvar i ditt jobb, att du har ett genuint intresse för patienterna samt en god känsla för teamarbete. I utbyte får du en trivsam arbetsplats, frihet att utforma hur du vill lägga upp ditt arbete och en stabil miljö med nöjda patienter. Individuell och konkurrenskraftig lönesättning tillämpas.
Då vi även har en företagshälsovård vägg i vägg kan det finnas möjlighet att arbeta med detta om intresse föreligger!
Tillträde efter överenskommelse. Tillsättning sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Tjänstgöringsgrad deltid ca 20-50%. Det är enkelt att ta sig till oss då vi ligger precis vid E4:an och gratis parkering finns.
Titta gärna på vår hemsida och lär dig mer om Attundahälsan www.Attundahalsan.se
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt med förmedlingsfirmor, bemanningsbolag och dylikt. Likaså annonssäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: ansokan@innovatrek.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Attunda ssk". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Innovatrek AB
(org.nr 559072-2905)
Bagarbyvägen 61 (visa karta
)
192 55 SOLLENTUNA Arbetsplats
Attundahälsan Läkarpraktik Jobbnummer
9667573