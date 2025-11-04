Sjuksköterska/distriktssköterska till Attmarhem
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Vill du vara med och utveckla hälso- och sjukvården tillsammans med oss i Sundsvalls kommun?
Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska, som brinner för utveckling, gillar att påverka och vill hitta nya, spännande arbetssätt till förmån för våra patienter. Låter det som att vi kan erbjuda dig en intressant utmaning i arbetet? Hör då gärna av dig! Mer information hittar du nedan samt via länken för vidare läsning.
I våra verksamheter arbetar du tillsammans med flera andra professioner för att tillgodose en god och säker vård för våra medborgare i deras hem - vare sig de bor i villa, lägenhet eller i något av kommunens boenden. Vi erbjuder såväl somatisk vård som psykiatri, vård för personer med funktionsnedsättning, korttidsvård och demensvård.
Våra verksamheter är indelade i fyra områden: Syd, Väst, Nord och Öst. Nu söker vi en sjuksköterska/distriktssköterska till område Väst, på Attmarhems äldreboende.
Du kan läsa mer om våra områden på: https://sundsvall.se/omsorg-och-hjalp/boenden-sarskilda/aldreboende/
Vi är inne i en spännande utvecklingsfas där vi vill ge alla våra medarbetare goda förutsättningar för möten, samverkan och erfarenhetsutbyte - och där vi uppmuntrar kreativitet och nya idéer. Vi vill ta tillvara dina kunskaper och erfarenheter, och vi ser handledning av studenter som en viktig del i vår framtida utveckling. Studenterna är viktiga medspelare i verksamheten.
Vi befinner oss nu i ett skede där vi utvecklar ett tvärprofessionellt arbetssätt och en personcentrerad vård. Vi värderar allas betydelse, inflytande och delaktighet i verksamheten, och vi värnar om balansen mellan arbete och fritid.
Vi erbjuder dig:
* arbete dagtid
* för närvarande tjänstgöring var 9:e helg samt några lätthelgsdagar/röda dagar på vardagar per år
* individuell kompetensutveckling
* möjlighet att söka Akademisk specialisttjänst (AST)
* kompetensutveckling genom bland annat lunchföreläsningar m.m.
Läs mer om vad hälso- och sjukvården i Sundsvalls kommun kan erbjuda dig som sjuksköterska:https://sundsvall.se/omsorg-och-hjalp/halso--och-sjukvard-tandvard/jobba-som-sjukskoterska-i-kommunenKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med godkänd legitimation från Socialstyrelsen.
Sjuksköterskelegitimation och B-körkort är krav. Distriktssköterskeutbildning är meriterande.
Vi vill att du har god samarbetsförmåga, personlig mognad och ett gott bemötande. Att vara flexibel och kunna ställa om snabbt i en omväxlande vardag är också viktigt för att du ska trivas hos oss.
Det är betydelsefullt att du har ett intresse och engagemang för en vård där individen är medskapare. Vi tror att du är proaktiv och aktivt bidrar till att utveckla arbetsformer som höjer kvaliteten för dem vi finns till för - vilket i sin tur skapar ökad arbetsglädje.
Vi värdesätter också att du ser möjligheterna med nya digitala tekniker och är nyfiken på hur vi kan använda de verktyg vi har tillgång till på ett värdeskapande sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
