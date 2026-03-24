Sjuksköterska/Distriktssköterska till Askersunds vårdcentral
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Askersund Visa alla sjuksköterskejobb i Askersund
2026-03-24
, Laxå
, Kumla
, Hallsberg
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Askersund
, Laxå
, Kumla
, Hallsberg
, Karlsborg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med varierade arbetsuppgifter i en verksamhet där du verkligen får använda din kompetens och vara en viktig del av teamet? Då är du varmt välkommen till oss i Askersund!
Askersunds vårdcentral är vackert belägen vid norra Vätterns strand och har cirka 10 000 listade patienter. Här arbetar vi i nära samverkan över yrkesgränserna och med ett stort engagemang för att ge våra patienter bästa möjliga vård. Vi erbjuder en arbetsmiljö som präglas av öppenhet, utveckling och trygghet - med patienten i fokus. Vi söker nu en sjuksköterska/ distriktssköterska till en heltidsanställning på vårdcentralen i Askersund.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss får du ett omväxlande arbete med både planerade och akuta patientmöten. Arbetet omfattar bland annat mottagningsverksamhet, rådgivning via telefon och 1177, egenvårdsbedömningar, provtagning samt samverkan med läkare och andra yrkesgrupper. Du har möjlighet att utvecklas inom olika områden och vara med och bidra till det ständiga förbättringsarbetet i verksamheten.
Vi erbjuder möjligheter till vidareutveckling utifrån din kompetens, erfarenhet och intresseområden - exempelvis inom diabetes, astma/KOL eller psykiatri.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska/distrikssköterska, gärna med erfarenhet från primärvård. Du är trygg i din yrkesroll, har ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och ser samverkan som en självklar del av en god arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, flexibilitet och förmåga att bidra till en positiv och utvecklingsinriktad arbetsplats.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län: https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:096". Omfattning: Heltid
Arbetsgivare: Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län
Bitr vårdcentralschef
Theo Starkenberg 0583-857 67
9815643