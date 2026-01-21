Sjuksköterska/distriktssköterska till Alby vårdcentral
Välkommen till Alby vårdcentral, en välfungerande medelstor vårdcentral i ett mångkulturellt område.
Vi är ca 30 medarbetare som har arbetat länge tillsammans där närheten till varandra underlättar samarbetet. Vi arbetar aktivt med att utveckla verksamheten och söker dig som är intresserad av att bidra med nya tankar och idéer.
Vårdcentralen ligger i Alby centrum, alldeles invid T-banan.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska/distriktsköterska med erfarenhet av hemsjukvård samt förekommande arbete på mottagning (däri ingår kvalificerad telefonrådgivning).
Arbetsuppgifterna består av mottagning och hemsjukvård med tillhörande uppgifter.
Kvalifikationer: Legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska med erfarenhet och intresse av hemsjukvård/ mottagning på vårdcentral.
Personliga egenskaper: Vi värdesätter samarbetsförmåga, engagemang och lust att delta i att utveckla metoder och verksamhet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Information om tjänsten lämnas av: Verksamhetschef Ann Carlswärd, tel. 08-123 376 40
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
