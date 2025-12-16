Sjuksköterska/Distriktssköterska till ÄISA-teamet, Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
ÄlSa-hembesöksteam har sedan 2015 anslutit geriatriska mångbesökare med komplexa vårdbehov, inom framförallt slutenvård men även öppenvård, till teamet. Vi har en kollega som går i pension under våren och vill därav sträka upp vårt team. Teamet består av 3 distrisktsköterskor samt läkare. Upptagningsområdet har tidigare varit Sundsvall kommun, men under hösten 2025 har detta utökas till att även hantera patienter från Timrå kommun. ÄlSa-teamet besöker patienter där de befinner sig, till exempel i hemmet, korttidsboendet eller på sjukhuset. Tillsammans med patient och anhöriga ges individuellt utformad vård med tät uppföljning av resultat av åtgärder.
I ÄLSA arbetar du som specialistvårdens förlängda arm i patienterna hemmiljö, vilket innebär en ständig samverkan med såväl patient som deras närstående, du samverkar dessutom i hög grad med kommunala insatser, hemsjukvård och primärvård.
Vi söker nu en Distriktssköterska/sjuksköterska till ÄISA-teamet i Sundsvall. Tjänsten avser en tillsvidareanställning, på heltid, med tillträde 2026-04-01 eller enligt överenskommelse.
Ett omfattande förändringsarbete pågår inom hela sjukvården inom Region Västernorrland med ett ökat fokus på konverteringen av medicinsk slutenvård till öppenvård. Det är därför viktigt att du är intresserad av att jobba med förändrings- och utvecklingsarbete och ser möjligheter att prova nya vägar att organisera vården på. Du och dina kollegor kommer vara en del av utvecklingen av detta. Under din introduktion kommer du att jobba sida vid sida med en av våra erfarna kollegor.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Patientbesök i hemmet
Samordna sjuvårdinsatser i hemmet
Samverkan med kommun, hemsjukvård och primärvård
Resor ingår i tjänsten, inom Sundsvalls kommun. Det finns tillgång till leasingbil.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska
Har erfarenhet av att arbeta som distriktssköterska/sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har arbetslivserfarenhet av hemsjukvård
Har erfarenhet från arbete med geriatriska patienter
Har erfarenhet av att arbeta med agilt förhållningssätt
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Självgående
Pedagogisk insikt
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
