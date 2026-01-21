Sjuksköterska/distriktssköterska till ÄISa team, Örnsköldsvik
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Örnsköldsvik Visa alla sjuksköterskejobb i Örnsköldsvik
2026-01-21
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
ÄlSa är ett geriatriskt hembesöksteam för multisjuka äldre. Teamet erbjuder anslutning till ÄlSa under en begränsad period för patienter med många kroniska diagnoser, sammansatta vårdbehov och upprepade vårdtillfällen inneliggande på sjukhus. Hembesöksteamet har ett tydligt mål - att försöka skapa trygghet och göra det dagliga livet så bra som möjligt för den som är inskriven och hans/hennes närstående. Teamet består av sjuksköterskor samt läkare i geriatrik, de har ett nära och välfungerande samarbete. Vi arbetar dagtid, måndag till fredag samt helgfria vardagar.
Vi söker nu en sjuksköterska eller distriktssköterska till vårt team! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillfällig placering på ÄISa ett år framåt.
Sjuksköterska/distriktssköterska till ÄISa team, ÖrnsköldsvikPubliceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på ÄlSa kommer du att göra egna hembesök eller tillsammans med läkare. En stor del av rollen innebär att vara stöd till patienter och närstående genom telefonkontakt eller hembesök.
I rollen ingår att vara en sammanhållen kontakt mellan sjukhus/hälsocentral och hemsjukvård. Du kommer bland annat arbeta med:
Kontroll av vitala parametrar och provtagning i hemmet
Värdering av symtom och åtgärder
Läkemedelsadministrering i hemmet
Uppföljning av genomförda åtgärder
Bedömning enligt Senior Alert (nutrition, trycksår, fallrisk)
Läkemedelsgenomgångar tillsammans med läkare
Introduktionen är individuellt anpassat och sker under två veckor.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Är utbildad distriktsköterska eller specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre
Har arbetslivserfarenhet av vård av äldre
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Flexibel
Strukturerad
Helhetssyn
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40:2026:011". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Åsa Andersson +4666089593 Jobbnummer
9696130