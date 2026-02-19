Sjuksköterska/Distriktssköterska sökes till Jordbro vårdcentral
2026-02-19
Vill du bli en av oss?
Vi söker en distriktsköterska eller sjuksköterska till vår mottagning som ligger belägen mitt i Jordbro centrum.
För oss är trevligt bemötande och god tillgänglighet en självklarhet. Är du engagerad och motiverad att ge våra ca 7200 listade patienter bästa möjliga vård och bemötande, är du välkommen till oss! Är du dessutom kompetent inom Astma och KOL samt mottaggningsarbete är du mer än intressant.
Beskrivning av tjänst
Arbetet som distriktssköterska/sjuksköterska på vår vårdcentral innebär bland annat planerade och oplanerade besök hos våra patienter samt telefonrådgivning, men arbete inom vår hemsjukvård är huvuddelen av tjänsten (cirka 75 %).Vi arbetar i ett härligt team med läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor för att skapa en god kontinuitet för våra patienter. Samverkan med övriga vårdaktörer som kommun, anhöriga och slutenvården är viktig för oss och tillhör det dagliga arbetet. Vi använder journalsystemet Take Care.
Kvalifikationer
• Vi söker dig som är Distriktssköterska eller legitimerad Sjuksköterska.
• Svenskkunskaper motsvarande C1 är ett krav.
• Erfarenhet av primärvård och/eller hemsjukvård ses som meriterande.
• Kompetens inom Diabetes, Astma och KOL ses som meriterande.
Personliga egenskaper
Att vara flexibel, engagerad samt positiv är självklarhet för oss. Vi värdesätter laganda och förmågan att ta egna initiativ, intresse för vårdcentralens utveckling och att kunna ta eget ansvar och även ha en god organisationsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Heltid, 40tim/ vecka, måndag till fredag. Vi tillämpar flexibel arbetstid. Tillträde enligt överenskommelse.
Låter detta intressant och utmanande? Då är du välkommen med din ansökan!
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Jordbro vårdcentral
