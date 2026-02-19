Sjuksköterska/Distriktssköterska Mönsterås hälsocentral
Region Kalmar län / Sjuksköterskejobb / Mönsterås Visa alla sjuksköterskejobb i Mönsterås
2026-02-19
, Borgholm
, Oskarshamn
, Högsby
, Kalmar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Mönsterås
, Borgholm
, Oskarshamn
, Högsby
, Kalmar
eller i hela Sverige
Vi erbjuder dig ett utmanande och omväxlande arbete i en härlig arbetsgrupp där dina arbetsuppgifter består av bland annat rådgivning och triagering i tele-Q och arbete på mottagningen.
På Mönsterås hälsocentral arbetar vi med Primärvårdens hela åtagande och har sjuksköterskemottagningar inom diabetes, astma, demens, inkontinens, blodtryck, vaccinationer samt livsstil. Vi ser gärna att du har intresse att fördjupa dig i en eller flera av dessa områden. Hos oss erbjuds du regelbundna yrkesträffar och arbetstid under dagtid måndag-fredag, med viss tjänstgöring helger på vår helgöppna hälsocentral i Oskarshamn.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad distriktssköterska eller sjuksköterska. Har du tidigare erfarenhet av arbete i primärvården och/eller vana från mottagningsarbete är det meriterande. Erfarenhet och eller intresse av rehabkoordinering och diabetesmottagning är extra värdefullt. Det är även en fördel om du har kunskap om vårt journalsystem Cosmic.
Vi söker dig som sätter patienten i centrum, har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan arbeta självständigt. Du tycker om utmaningen i variationen av arbetsuppgifter och ser detta som ett sätt att kompetensutveckla dig och bli ännu starkare i din profession. Du är positiv, flexibel, har lätt för att samarbeta och har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Vi värdesätter teamarbete och viljan att ta initiativ och eget ansvar.
Din framtida arbetsplats
Mönsterås hälsocentral har ca 8000 listade patienter och ca 35 medarbetare. Vi arbetar teambaserat tillsammans; läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare samt psykologer/kurator. Vi har också ett nära samarbete med den kommunala hälso-och sjukvården. Vi hjälps alla åt med patientens bästa i fokus.
Vi har en bra gemenskap, korta beslutsvägar och arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet så att den ska vara anpassad till våra patienters behov och fungera bra för oss som arbetar här. Dessutom driver vi ett ständigt utvecklingsarbete/förbättringsarbete och som medarbetare har du möjlighet att påverka ditt arbete och din arbetssituation.
Rekrytering, urval och intervjuer sker löpande, skicka in din ansökan redan idag!
Vi är en del av Primärvårdsförvaltningen som erbjuder hälso- och sjukvård i hela Kalmar län. Vi finns både i större städer och på mindre orter. Tillsammans är vi cirka 900 medarbetare som jobbar med att främja hälsa i alla möten.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/151". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Primärvårdsförvaltningen Kontakt
Daniel Denckert, Verksamhetschef 010-3578939 Jobbnummer
9751231