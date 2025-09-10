Sjuksköterska/Distriktssköterska med teamledaruppdrag till Achima Care
2025-09-10
Vill du kombinera kliniskt arbete nära patienten med möjligheten att bidra till utveckling och ledarskap? Nu söker vi dig som vill arbeta som sjuksköterska/distriktssköterska med delad tjänst på våra två vårdcentraler i Nybro och Emmaboda - en roll som ger både omväxling, ansvar och stora möjligheter att växa.
Om rollen
Som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss får du en varierad arbetsvardag där du både möter patienter på mottagningen och arbetar med rådgivning via telefon. Du får möjlighet att arbeta brett inom primärvården med patienter i alla åldrar och med olika behov - ingen dag är den andra lik.
Tjänsten är delad mellan Nybro vårdcentral och Emmaboda vårdcentral (50/50). I Emmaboda vill vi att du också tar på dig uppdraget som teamledare. I den rollen blir du en viktig länk i samarbetet med verksamhetschefen, där ni tillsammans driver utvecklingen av verksamheten och stärker teamet framåt. Det innebär ansvar för att samordna, stötta kollegor och bidra till en positiv arbetsmiljö där både arbetsglädje och kvalitet får ta plats.
Om våra vårdcentraler
Hos oss möter du två arbetsplatser med samma grund - ett nära samarbete över professioner och en vardag där vi tillsammans skapar bästa möjliga vård för våra patienter. Vi värdesätter arbetsglädje, engagemang och en kultur där varje medarbetare får bidra med sin kompetens och växa i sin roll.
Vem söker vi?
Vi tror att du är en sjuksköterska/distriktssköterska som:
Uppskattar variation och trivs i en roll med både kliniskt arbete och utvecklingsansvar.
Har god kommunikativ förmåga och lätt för att skapa samarbete.
Är strukturerad och självgående, men också prestigelös och en lagspelare.
Ser möjligheter och vill bidra till att både verksamheten och teamet utvecklas.
Har du erfarenhet av ledarskap ser vi det som meriterande.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning med inledande provanställning (6 månader)
Sysselsättningsgrad enligt överenskommelse
En omväxlande tjänst med utrymme för både personlig utveckling och ledarskap
Två arbetsplatser och styrkan i att vara del av båda
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi 11 vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss! För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef, Petra Franzén, på petra.franzen@achima.se
alternativt 072 322 56 61. Ersättning
