Sjuksköterska/distriktssköterska med diabeteskompetens till Husby Akalla VC
2026-01-02
Vill du ha ett stimulerande arbete där du verkligen kan göra skillnad och får så mycket tillbaka?
Välkommen till vår unika verksamhet med gyllene möjligheter!
Husby-Akalla vårdcentral är en väletablerad mottagning där vi har hela världen som arbetsfält.
Vårdcentralen har ca 5 500 listade patienter. Vi ligger centralt beläget i Akalla centrum, bredvid T-banestationen och nära E4 an. Med tunnelbanan tar det ca 20 minuter att ta sig till oss från T-centralen.
I vårt uppdrag ingår även att arbeta hälsofrämjande mot hela befolkningen i vårt område vilket görs på olika sätt i samverkan med ideella föreningar och kommunen i området.
Husby-Akalla vårdcentral är en husläkarmottagning med visionen att bedriva den bästa primärvården i Stockholm. Vårt team strävar efter en hälsosam och attraktiv arbetsplats som erbjuder vård av hög kvalitet, med kontinuitet, patientsäkerhet och lättillgänglighet i fokus. Du kan läsa mer om oss på Husby Akalla vårdcentral (regionstockholm.se)
Vi kan erbjuda dig att arbeta på en vårdcentral med goda arbetsvillkor, en stimulerande arbetsmiljö, en trevlig personalgrupp med mycket arbetsglädje och engagemang, högt i tak, och ett modernt ledarskap med lyhördhet, delaktighet och tillit i fokus. Du får förmåner i form av flextid, friskvårdspeng samt kontinuerlig kompetensutveckling som anpassas efter dina drivkrafter och behov. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)
Arbetsuppgifter:
Varierande arbetsuppgifter som består av mottagningsarbete, telefonrådgivning/bokning och diabetespatienter.
Kvalifikationer:
Legitimerad diabetessjuksköterska
Erfarenhet av primärvården är meriterande.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid 100%. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetstid måndag-fredag. Tillträde enligt överenskommelse.
Personliga egenskaper:
Förutom att du har goda kunskaper, gott omdöme och en helhetssyn, så är du också intresserad och nyfiken på människor med olika kulturell bakgrund, vår befolkning kommer från världens alla hörn och det ställer krav på vår kulturella medvetenhet. Du tycker om att arbeta självständigt men också i team och har lätt för att samarbeta över yrkesgränserna. Planering och samordning är välbekanta begrepp för dig.
Vi har en verksamhet under förändring och ser gärna att du har stort intresse för utveckling och förbättringsarbete. Du är en kvalitetsmedveten lagspelare som vill vara med och utveckla vårt team och alltid arbetar med patienten i fokus!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
