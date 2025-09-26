Sjuksköterska/Distriktssköterska, Kvarterskliniken Tanum
Kungsportsläkarna AB / Sjuksköterskejobb / Tanum Visa alla sjuksköterskejobb i Tanum
2025-09-26
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsportsläkarna AB i Tanum
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker sjuksköterska eller distriktssköterska till vårt team i Tanum
Kvarterskliniken Tanum är en modern vårdcentral placerad på andra våningen i varuhuset Hedemyrs mitt i centrala Tanumshede, med vacker natur och havet som närmsta granne. Vi finns nära invånarna och ger dig möjligheten till en arbetsplats med goda relationer och stark teamkänsla.
Här arbetar vi tillsammans över gränserna med patienten i fokus. För att trivas hos oss behöver du tycka om att arbeta med ständiga förbättringar och att vara delaktig i utvecklingsarbete, detta för att få den bästa arbetsmiljön och den bästa vården till våra patienter.
Vi erbjuder en arbetsplats med korta beslutsvägar där du har möjlighet att utveckla och påverka ditt eget arbete. Vi provar gärna nya idéer och inriktningar och är måna om din vidareutbildning och utveckling.
Samtliga av våra medarbetare omfattas av kollektivavtal. Publiceringsdatum2025-09-26Om tjänsten
Tjänsten innebär sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska eller distriktssköterska inom primärvården så som telefonrådgivning, mottagningsarbete och hembesök.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård.
Du tycker om att arbeta både självständigt och i team. Du känner dig trygg och trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du har ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande, både gentemot kollegor som patienter och dess anhöriga. Du tycker om utvecklingsarbete och vill vara med och utveckla vår verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att passa in i teamet.
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månader provanställning
Förmåner: Friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, cykelförmån, erbjudanden på träningskort på flera etablerade träningsanläggningar, rabatt hos Specsavers
Vi hoppas att du tycker tjänsten låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss! Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kvarterskliniken - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsportsläkarna AB
(org.nr 556575-1558), https://www.kvarterskliniken.se Arbetsplats
Kvarterskliniken Jobbnummer
9529216