Sjuksköterska/distriktssköterska Kvarnsvedens vårdcentral
2025-12-30
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Är du en person som gillar utmaning, utveckling och vill vara med att bygga framtidens primärvård? Stämmer detta in på dig är du rätt person för oss!
Region Dalarna arbetar med omställning till framtidens hälso- och sjukvårdssystem, God och Nära vård med primärvården som nav. Vi erbjuder en trevlig och välkomnande arbetsmiljö där du som medarbetare är en viktig del av verksamhetens utveckling.
Vårdcentral Kvarnsveden är en av tre offentligt drivna vårdcentraler i Borlänge och har cirka 12600 listade patienter och runt 50 anställda. Vi för en ständig dialog i hur vi tillsammans ska kunna utveckla verksamhetens arbetssätt, där vi tar till vara "Rätt använd kompetens" - RAK, för varje arbetsuppgift, så att vi på ett smart sätt kan möta den efterfrågan som idag finns inom primärvården. Vi är måna om att du som ny medarbetare ska känna dig som en del av vårt team. Det innebär att du ska känna dig trygg att få stöd av både chef och kollegor. Vi bollar, hjälper och stöttar varandra dagligen. Detta är viktigt för att alla ska kunna göra ett gott arbete och utvecklas i sitt yrke, men också för att det ska kännas roligt att gå till jobbet.
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av första bedömningar via telefonrådgivning, teamarbete på jourmottagning och sedvanliga sköterskeuppgifter i egen mottagning.
Legitimerad sjuksköterska alternativt distriktssköterska
Erfarenhet i yrkesrollen
Meriterande:
