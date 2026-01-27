Sjuksköterska/Distriktssköterska, Holmsund/Obbolas Hälsocentral, Umeå
2026-01-27
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Primärvård Öst Umeå i Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Region Västerbotten bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Med 33 hälsocentraler och sjukstugor finns vi där du finns. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet där patienten är delaktig. Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga, ha inflytande och känna stolthet över att arbeta i primärvården. Viktiga utvecklingsområden för oss är behovsanpassat vårdutbud och utveckla digitala tjänster. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.
Holmsund och Obbola är två skärgårdssamhällen med ca 8500 invånare som är belägna ca 15 km från Umeå centrum. Här finns skola med klasser från 1 till 9, badhus och sporthall samt ett antal butiker. Kollektivtrafiken är ett bra alternativ vid behov av pendling till Umeå Centrum, Universitet eller Universitetssjukhus.
Holmsund/Obbolas hälsocentral är ett naturligt val vid behov av vård för de boende i området. Hälsocentralen ingår tillsammans med Ålidhems hälsocentral i basenheten Primärvård Öst, Umeå.
Nu söker vi en sjuksköterska eller distriktssköterska till Holmsund/Obbolas hälsocentral. Vi välkomnar dig till vår kunniga och erfarna personalstyrka där vi tillsammans bidrar till utveckling av arbetsmetoder, patientsäkerhet, tillgänglighet samt god arbetsmiljö. Vi erbjuder dig en arbetsplats som växer och utvecklas och detta medför många möjligheter för dig som är engagerad, nyfiken och vill vara med och påverka.
Urval och intervjuer sker löpande så du är välkommen med din ansökan redan idag!
Som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du möter och vårdar barn, ungdomar, vuxna och äldre i både planerad, akut- och egen mottagning. Arbetet är varierat med rådgivning, samtal, uppföljning och på annat sätt hälsofrämjande arbete. Vid intresse finns även möjlighet för specifikt ansvarsområde. Tillsammans arbetar vi aktivt för att utveckla arbetsmetoder som främjar patientsäkerhet, tillgänglighet och god arbetsmiljö. På hälsocentralen arbetar vi även i team i det akuta flödet, hos oss kallat Bedömningsteamet. Här arbetar du tillsammans med undersköterska och läkare för att på bästa sätt ta hand om de akuta sjukdomsfall som inkommer till hälsocentralen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning till distriktssköterska eller intresse av att i framtiden vidareutbilda dig till distriktssköterska. Tidigare erfarenhet av primärvård är meriterande.
Som person är du flexibel och har god samarbetsförmåga. Du arbetar gärna självständigt och fungerar bra i teamarbete. Du planerar ditt arbete utifrån hälsocentralens uppdrag och dagens behov, i samverkan med kollegor och andra medarbetare. Du är positiv till förändringar och utveckling samt medverkar aktivt till god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
