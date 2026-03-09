Sjuksköterska/Distriktssköterska hemsjukvård centralt i Lund
2026-03-09
Om rollen och möjligheter till utveckling
Inom hemsjukvården är våra patienters önskemål och behov i fokus.
Vi arbetar för att göra deras vardag meningsfull. Dina dagar är omväxlande med mycket varierande uppdrag. Hur du vill lägga upp och planera din dag är i stor utsträckning ditt ansvar. Du arbetar självständigt men har också ett nära samarbete med kollegorna. Verksamheten erbjuder möjlighet till, och ser positivt på, om du vill bygga på din kompetens genom att ingå i olika nätverk t ex inom palliativ vård. Dina initiativ till lärande och utveckling, som bygger din och dina kollegors kompetens och främjar verksamheten, tas alltid emot med nyfikenhet och intresse.
Din anställning inleds med en introduktion som skräddarsys efter dina behov vad gäller innehåll och omfattning.
Om arbetsplatsen
Vi söker nu en sjuksköterska till hemvårdsområde Laurentii som är centralt placerat i Lund, endast fem minuters promenad från centralstationen. Hos oss blir du en del av ett engagerat och tvärprofessionellt team bestående av tre sjuksköterskor, en fysioterapeut och en arbetsterapeut. Tillsamman arbetar vi nära varandra för att ge en trygg och kvalitativ vård till våra patienter i deras hem. Inom hemvårdsområdet har vi även ett nära samarbete med omvårdnadspersonal, vilket skapar goda förutsättningar för samverkan och ett helhetsperspektiv kring patienternas behov.
Arbetstiden är dagtid måndag till fredag samt var 8:e helg i helgsamverkan.
Vill du få en inblick i verksamheten innan du bestämmer dig? Du får gärna gå bredvid en dag eller del av dag.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/mot-vara-medarbetare/louise-antonsson-jobbar-som-sjukskoterska
möter du Louise som är sjuksköterska hos oss inom hemsjukvården.
Enligt våra mål arbetar vi med lite extra fokus inom digitalisering och rehabiliterande förhållningssätt.
Vi söker dig
Vi söker dig med svensk legitimation som sjuksköterska. Är du distriktssköterska eller vidareutbildad inom vård av äldre, palliativ vård eller psykiatri är det meriterande. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet inom din profession. Har du jobbat som sjuksköterska inom kommunal verksamhet är det meriterande.
Du är trygg i dig själv, kommunikativ, strukturerad och lösningsfokuserad samt bra på att arbeta självständigt såväl som i samverkan med andra. Du har ett gott bemötande och mod att prioritera och arbetsleda samtidigt som du har kvalitet och patientsäkerhet i fokus. Körkort för personbil och cykelvana krävs liksom att du har goda kunskaper i svenska språket, i tal såväl som skrift.
Om du har den minsta tveksamhet eller fundering - hör av dig så berättar vi mer.
I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer under ansökningstiden. Som en del i urvalsarbetet använder vi tester.
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
