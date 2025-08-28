Sjuksköterska Distriktssköterska Gripens Hälsocentral
Region Kalmar län / Sjuksköterskejobb / Oskarshamn Visa alla sjuksköterskejobb i Oskarshamn
Är du intresserad av att arbeta som sjuksköterska eller distriktssköterska på Gripens hälsocentral? Som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss arbetar du med ett varierande mottagningsarbete.
Det innebär att du möter patienter både på hälsocentralen och via telefon och digitala vårdbesök. Sjukvårdsrådgivning, triagering och egen bedömning utgör en stor del av arbetsuppgifterna.
I kombination med det självständiga arbetet kommer du ha ett tätt samarbete med dina övriga kollegor på hälsocentralen. För oss är laganda, teamarbete och förbättringsarbete viktiga delar i vårt arbete. Tjänstgöring på Oskarshamns helgöppna hälsocentral ingår i tjänsten.
Tjänsten är ett vikariat på cirka ett år, med eventuell möjlighet till förlängning.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska. Om du är vidareutbildad till
distriktssköterska ses det som meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom primärvård, samt erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic. Vi värdesätter att du har god förmåga att samarbeta med dina kollegor samtidigt som du också känner dig bekväm i att arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Rekrytering sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Din framtida arbetsplats
Gripens hälsocentral en modern hälsocentral mitt i centrala
Oskarshamn. Vi är en glad hälsocentral med god kvalitet och en ständig lust att utvecklas. Vi har ett gott samarbete mellan alla yrkeskategorier och hjälper varandra att tillsammans nå verksamhetens uppsatta mål.
Vi är en del av Primärvårdsförvaltningen som erbjuder hälso- och sjukvård i hela Kalmar län. Vi finns både i större städer och på mindre orter. Tillsammans är vi cirka 900 medarbetare som jobbar med att främja hälsa i alla möten.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Ersättning

Vi tillämpar individuell lönesättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/596". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Primärvårdsförvaltningen Kontakt
Susanne Barthelmann, verksamhetschef 010-3582382 Jobbnummer
9480515