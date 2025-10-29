Sjuksköterska/Distriktssköterska Blomstermåla Hälsocentral
Region Kalmar län / Sjuksköterskejobb / Mönsterås Visa alla sjuksköterskejobb i Mönsterås
2025-10-29
, Borgholm
, Oskarshamn
, Högsby
, Kalmar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Mönsterås
, Borgholm
, Oskarshamn
, Högsby
, Kalmar
eller i hela Sverige
Är du intresserad av ett givande och spännande arbete som sjuksköterska/distriktssköterska på Blomstermåla Hälsocentral? Hos oss får du ett omväxlande arbete på en trevlig arbetsplats.
På Blomstermåla hälsocentral arbetar olika yrkeskategorier nära varandra och teamarbete är en självklar del i vårt patientarbete. Vi har en bra gemenskap, korta beslutsvägar och arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet så att den ska vara anpassad till våra patienters behov och fungera bra för oss som arbetar här. Arbetsmiljön är i fokus för våra patienters bästa, och stor hänsyn tas till medarbetarnas önskemål!
Vi erbjuder stora möjligheter till egen utveckling, stort inflytande och delaktighet i verksamheten. Utöver det ges du flexibla arbetsförutsättningar för att främja balansen mellan yrkesliv och privatliv. Vi bryr oss om våra anställda och genom anställning i Regionen Kalmar län får du exempelvis tillgång till en rad förmåner såsom friskvårdsbidrag, en god löneutveckling, flexibel tjänstgöringsgrad med mera.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna vidareutbildad till distriktssköterska. Önskemål om erfarenhet av medicinska bedömningar samt en vana att arbeta i team. Dessutom vill vi att du är en flexibel och hjälpsam kollega. Du har mycket god förmåga att samarbeta samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt och driva ditt arbete framåt. Du trivs med att ge god service till både kollegor och patienter och känner dig bekväm i din kontakt med patienterna.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du har lätt för att samarbeta, är prestigelös och sätter patienten i centrum.
Rekrytering, urval och intervjuer sker löpande, skicka in din ansökan idag!
Din framtida arbetsplats
Blomstermåla hälsocentral är en liten familjär hälsocentral i Mönsterås kommun. Vi befinner oss mitt ibland våra patienter i samhället, vi känner dem, har ett högt förtroende och vi ordnar för patientens bästa. Vår arbetsplats är väl inarbetad och med ett välfungerande samarbete mellan yrkesgrupperna som en förutsättning för en god och nära vård. Blomstermåla har goda kommunikationer och pendlingsavstånd både till Oskarshamn och Kalmar.
Vi är en del av Primärvårdsförvaltningen som erbjuder hälso- och sjukvård i hela Kalmar län. Vi finns både i större städer och på mindre orter. Tillsammans är vi cirka 900 medarbetare som jobbar med att främja hälsa i alla möten.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/741". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Primärvårdsförvaltningen Kontakt
Åsa Strandberg, Distriktssköterska 010-3578111 Jobbnummer
9580497