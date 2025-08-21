Sjuksköterska distriktssköterska Blå kusten hälsocentral
Region Kalmar län / Sjuksköterskejobb / Oskarshamn Visa alla sjuksköterskejobb i Oskarshamn
2025-08-21
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Oskarshamn
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige
Är du distriktssköterska eller sjuksköterska och är intresserad av att prova något nytt?
I så fall är du välkommen till Blå Kustens Hälsocentral.
Du kommer till ett glatt gäng där alla hjälps åt för att tillsammans nå verksamhetens mål. Det råder god stämning och vi värnar om varandra vilket resulterar i en trygg och stabil grupp.
Vi erbjuder dig som distriktssköterska/sjuksköterska ett varierande mottagningsarbete. Detta innebär att du möter patienter både på hälsocentralen, via telefon och digitala vårdbesök. I arbetet ingår bl.a. att ansvara för sjuksköterskemottagning inom livsstil och rehab. Dessutom kommer du att få möjligheten att arbeta på Oskarshamns nya helgöppna hälsocentral som startar i oktober.
Det viktigaste för dig som vill börja hos oss är ditt intresse för dina arbetsuppgifter, ditt bidrag till en god arbetsmiljö samt för människorna vi möter varje dag. För oss är teamarbete och förbättringsarbete viktiga delar i vårt arbete
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, det är meriterande om du är distriktssköterska. Som distriktssköterska/sjuksköterska tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och driver ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt.
Du arbetar bra tillsammans med dina kollegor och har ett bra bemötande, både mot kollegor och mot patienter. Erfarenhet inom primärvård, kommun och sjukvårdsrådgivning är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Rekrytering sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Din framtida arbetsplats
På Blå Kustens hälsocentral arbetar specialister i allmänmedicin, utbildningsläkare, distriktssköterskor/sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, kurator och psykolog.
Vi är ett team, som har som mål att tillsammans ge våra invånare bästa möjliga omhändertagande. På hälsocentralen är ca 8000 patienter listade, med behov av sjukvård i varierande grad.
Vi är en del av Primärvårdsförvaltningen som erbjuder hälso- och sjukvård i hela Kalmar län. Vi finns både i större städer och på mindre orter. Tillsammans är vi cirka 900 medarbetare som jobbar med att främja hälsa i alla möten.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/573". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Primärvårdsförvaltningen Kontakt
Anna Dahl, Verksamhetschef 010-3582046 Jobbnummer
9470241