Sjuksköterska/Distriktssköterska, Ålidhems hälsocentral, Umeå
Region Västerbotten, Primärvård Öst Umeå / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-06-26
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Region Västerbotten bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Med 33 hälsocentraler och sjukstugor finns vi där du finns. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet där patienten är delaktig. Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga, ha inflytande och känna stolthet över att arbeta i primärvården. Viktiga utvecklingsområden för oss är behovsanpassat vårdutbud och utveckla digitala tjänster. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.
Primärvårdsområde Öst i Umeå är en basenhet bestående av Ålidhems och Holmsund/Obbolas hälsocentraler. Ålidhems hälsocentral är belägen på Tvistevägen nära Ålidhems centrum, Umeå universitet samt Iksu sportanläggning. Hälsocentralen har ca 22 700 listade invånare i ett varierat upptagningsområde med generellt ung befolkning. Inom hälsocentralen finns ca 97 medarbetare och där ingår även familjecentralen vid Ålidhems centrum och paramedicinsk mottagning på Tvistevägen 48 i Tietohusen.
Nu söker vi en sjuksköterska eller distriktssköterska till Ålidhems hälsocentral. Vi välkomnar dig till vår kunniga och erfarna arbetsgrupp där vi tillsammans bidrar till utveckling av arbetsmetoder, patientsäkerhet, tillgänglighet samt god arbetsmiljö. Hos oss blir du en del av ett team på cirka 30 medarbetare som arbetar i ett öppet och inkluderande arbetsklimat, där vi värdesätter varandras kompetens och stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder dig en arbetsplats som växer och utvecklas vilket medför många möjligheter för dig som är engagerad, nyfiken och vill vara med och påverka. Vill du bli vår kollega och del i ett team med arbetsglädje? Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska eller distriktssköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du möter och vårdar barn, ungdomar, vuxna och äldre i både planerad, akut- och egen mottagning. Arbetet är varierat med rådgivning, samtal, uppföljning och på annat sätt hälsofrämjande arbete. På sikt kan det finnas möjlighet till ansvar över ett specifikt ansvarsområde, exempelvis för astma/KOL, diabetes, inkontinens eller hälsoundersökningar. Tillsammans arbetar vi aktivt för att utveckla arbetsmetoder som främjar patientsäkerhet, tillgänglighet och god arbetsmiljö. På hälsocentralen arbetar vi även i team i det akuta flödet, hos oss kallat akuta teamet. Här arbetar du tillsammans med undersköterska och läkare för att på bästa sätt ta hand om de akuta sjukdomsfall som inkommer till hälsocentralen.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är distriktssköterska, men även du som är legitimerad sjuksköterska är välkommen med din ansökan. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i primärvård samt om du har erfarenhet av arbete med diabetespatienter.
Som person är du flexibel och har god samarbetsförmåga. Du arbetar gärna självständigt och fungerar bra i teamarbete. Du planerar ditt arbete utifrån hälsocentralens uppdrag och dagens behov, i samverkan med kollegor och andra medarbetare. Du är positiv till förändringar och utveckling samt medverkar aktivt till god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. .
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333809". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 89 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Primärvård Öst Umeå Kontakt
Vårdförbundet
Sara Sondell sara.sondell@regionvasterbotten.se Jobbnummer
9979987