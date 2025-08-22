Sjuksköterska/distriktssk till Norrtälje norra vårdcentral | Tiohundra
2025-08-22
Vi erbjuder dig ett arbete där du tar egna initiativ, får utvecklas och gör skillnad.
Hos oss blir du en del av ett team där samarbete, gemenskap och en trygg arbetsmiljö står i centrum.Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta på vår lättakut, där du ansvarar för bedömning och triagering av patienter i nära samarbete med läkare. Du kommer även arbeta med telefonrådgivning och ha möjlighet att driva en egen mottagning för exempelvis omläggningar, injektioner, infusioner och blodtryckskontroller.
Vårt arbete inkluderar hantering av digitala vårdkontakter via 1177 och Alltid Öppet. Vi erbjuder dig en trygg vårdcentral där vi arbetar i ett sammansvetsat team bestående av läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, psykosociala team och sekreterare.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Möjlighet till annan tjänstgöringsgrad kan diskuteras vid intresse.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Telefonrådgivning
• Lättakut
• Mottagningsarbete
• Digitala vårdkontakter
Om vårt erbjudande
Hos oss får du möjlighet till både intern och extern fortbildning. Vi erbjuder flexibla arbetstider och distansarbete. Vi har ett förmånligt friskvårdsbidrag på 5000 kr. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
• Vara legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska
• Ha några års erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska eller distriktssköterska
• God datorvana
• Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Det är meriterande om du också har:
• Tidigare erfarenhet av arbete på vårdcentral
• Goda kunskaper i journalsystemet Take Care
Tjänsten passar dig som har förmåga att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Du är skicklig på att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Dessutom är du flexibel och kan anpassa dig till växlande arbetstempo, då arbetsdagarna varierar. Du har också god samarbetsförmåga, är öppen för nya arbetssätt och trivs med att arbeta i team.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter den kvalitet som mångfald tillför vår verksamhet.Om företaget
Norrtälje norra vårdcentral har drygt 17.200 listade patienter och vi är ca 45 anställda. Vi finns i den vackra äldre sjukhusbyggnaden med närhet till sjukhusets mottagningar, röntgen och apotek. På norra vårdcentralen arbetar läkare, distriktssköterskor/sjuksköterskor, undersköterskor, psykosociala teamet och medicinska sekreterare. Vi är en trygg, fast och stabil arbetsgrupp med bred kompetens som präglas av ett gott arbetsklimat med nära samarbete över yrkesgränserna.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
