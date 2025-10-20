Sjuksköterska/distriktssjuksköterska, Mobilt team/vårdcentral Ludvika
2025-10-20
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Primärvården i Västerbergslagen (Ludvika och Smedjebackens kommuner) söker en distriktssköterska/sjuksköterska till Mobila Teamet och Ludvika vårdcentral. Tjänsten är en delad tjänst på 50/50.
Mobilt team består av läkare och sjuksköterska som gör hembesök för patienter som har svårt att ta sig till vården på grund av fysiska, psykiska eller kognitiva svårigheter. Mobila teamet ska komplettera övrig hälso- och sjukvård för våra mest sårbara patientgrupper, äldre multisjuka, patienter med kroniska sjukdomar och patienter med komplexa symtom och ska öka tryggheten för dessa patienter. I uppdraget ingår samverkan med andra aktörer, Ludvika och Smedjebackens kommuner, 1177, palliativt team, ambulans, vårdcentraler, slutenvård, polis och övrig hälso-och sjukvård.
Vårdcentral Ludvika ligger på Ludvika lasarett och har ungefär 15 000 listade patienter. Som distriktssjuksköterska/sjuksköterska arbetar man i telefonrådgivning, distriktssjuksköterskemottagning och bedömningsmottagning. Vi har specialistmottagning inom astma/KOL, hypertoni, demens och diabetes. På vårdcentralen arbetar också sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, läkare, undersköterskor, samtalsterapeuter, psykolog, apotekare, medicinska sekreterare och barnmorskor.
legitimerad sjuksköterska
körkort B
Meriterande:
vidareutbildning till distriktssköterska
erfarenhet från primärvård
erfarenhet av arbete i kommunen
Vi ser gärna att du har intresse för egen specialistmottagning på vårdcentralen. Vi söker dig som har god förmåga till teamsamverkan och ser hela patientens problematik, kreativ problemlösningsförmåga, är prestigelös och flexibel. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
