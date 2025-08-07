Sjuksköterska / distriktsköterska Vc/BVC till Växjöhälsan i Växjö
2025-08-07
Varmt välkommen till oss på Växjöhälsan.
Vi är den lilla kliniken med det stora hjärtat. Hos oss kommer du till en liten personalgrupp på ca 20 medarbetare, som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats med många års erfarenhet av primärvård.
Vill du bli en del av vårt härliga team och vara med på vår utvecklingsresa? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Vad erbjuder vi?
- En inkluderande arbetsplats med stöttande kollegor och en närvarande chef
- Hos oss erbjuder vi goda villkor, så som kollektivavtal, friskvårdsbidrag och daglig gemensam frukost
- Korta beslutsvägar, stor delaktighet i verksamhetens utveckling och möjlighet att påverka ditt arbete
- Vi är belägen i trevliga lokaler med bra parkeringsmöjligheter i Växjö
- Verksamheten har ca 4600 listade patienter.
Verksamheten innefattar läkarmottagning, sjuksköterske-/distriktssköterskemottagning. Sjuksköterskor/distriktssköterskor ansvarar för specialistmottagningar inom Astma/KOL, Inkontinens, Demens/äldre, Sårvård, Diabetes och BVC. Verksamheten innefattar även en fysioterapimottagning och en samtalsmottagning.
Vi tycker det är viktigt att arbeta hälsofrämjande och tar emot patienter i olika åldrar. Vi känner ett stort ansvar för det samhälle vi lever i och vill medverka till ett bättre, tryggare och friskare liv.
På Vårdcentralen Växjöhälsan är vi stolta över vårt arbete och bland annat det goda resultatet på området patientnöjdhet, vilket framkommit flera gånger i nationella mätningar.
Tillsammans skapar vi en högkvalitativ modern vård som formas av ett personligt engagemang och god service.
Läs mer om oss på verksamheten på https://primavard.se/vaexjoehaelsanPubliceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska/distriktssköterska på Vårdcentralen Växjöhälsan är ditt arbete varierat. Du arbetar bland annat med telefonrådgivning, triagering, mottagningsarbete samt provtagning mm. Det finns möjlighet till specialistmottagningsarbete inom Inkontinens, sårvård och BVC.
I rollen som BVC-sköterska värdesätter vi om du har stort intresse av barn och familjer och kan arbeta självständigt och är prestigelös.
Vem söker vi?
- Vi söker dig som är sjuksköterska eller distriktssköterska.
- Du vill bidra till en stabil sjuksköterskemottagning med god kvalitet.
- Du vill, liksom vi, arbeta för patienternas bästa genom behandling, rådgivning och hälsofrämjande arbete. Du har ett gott bemötande, vill utvecklas inom verksamheten och ser möjligheter.
- Du är flexibel, engagerad och har god samarbetsförmåga.
- Meriterande är vidareutbildning inom områdena Inkontinens eller BVC.
Här finns möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor. Du kommer att arbeta såväl självständigt som i team med övriga personalkategorier på mottagningen. Vi ser gärna att du gillar utmaningar och jobbar aktivt med att förbättra och effektivisera ditt arbete och ansvarsområde.
Anställning och ansökan:
Intervjuer sker fortlöpande under rekryteringstiden, så ansök gärna redan idag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Nyfiken på att höra mer om oss och uppleva vår goa atmosfär? Hör då av dig till mig Maria Olofsson Wahlgren som är Verksamhetschef så bokar vi in en fika på vårdcentralen. Du når mig på mail maria.olofson-wahlgren@primavard.se
alternativt telefonnummer 0726-602 781.
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
Personalen, som alla är anställda på Växjöhälsan består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, medicinska sekreterare och KBT-terapeut. Växjöhälsan finns här för dig oavsett ålder.
Vårt mål är att du ska må så bra som möjligt utifrån dina förutsättningar. Vi jobbar alla med samma ambition - Att vara vårdcentralen med stort hjärta!Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
