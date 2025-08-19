Sjuksköterska / distriktsköterska till vårdcentralen Aroma i Vetlanda

Prima Vård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Växjö
2025-08-19


Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Hylte eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Prima Vård Sverige AB i Växjö, Tingsryd, Värnamo, Vetlanda, Olofström eller i hela Sverige

Varmt välkommen till oss på vårdcentralen Aroma! Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp som tillsammans bidrar till en trivsam arbetsplats.

Vill du vara med och arbeta tillsammans med oss på vår fina mottagning, som kännetecknas av kompetens och hjärta? Då ser vi fram emot att välkomna dig!

Vad erbjuds du?
Hos oss arbetar du med telefonrådgivning och mottagning. Du deltar i den medicinska bedömningen och arbetar nära andra yrkeskategorier på vårdcentralen. Vi använder journalsystemet Cosmic och vi ser gärna att du kan hantera detta system.

Vår syn på primärvård är att vi arbetar tillsammans med samtliga kompetenser och där alla delar är lika viktiga. Vi ser det som en självklarhet att du vill vara med och bidra med arbetsglädje!

Vem söker vi?
Vi ser gärna att du har erfarenhet av primärvård sedan tidigare.

Vi lägger stor vikt vid att du tillsammans med dina kollegor bidrar till ett öppet och positivt arbetsklimat. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har lätt för att arbeta självständigt samt har en god samarbetsförmåga med de övriga i teamet. Självfallet har du alltid patienten i fokus och du värnar om ett gott bemötande både i telefon och i det personliga mötet.

Anställning och ansökan:
Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Vi applicerar provanställning. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras med rätt kandidat.

Vi ser fram emot din ansökan!



Publiceringsdatum
2025-08-19

Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.

Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:
https://primavard.se/om-prima-vard

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/233".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Prima Vård Sverige AB (org.nr 559037-4699)

Arbetsplats
Vårdcentralen Aroma

Kontakt
Helene Berglund
079-0060490

Jobbnummer
9464574

Prenumerera på jobb från Prima Vård Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Prima Vård Sverige AB: