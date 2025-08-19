Sjuksköterska / distriktsköterska till vårdcentralen Aroma i Vetlanda
Varmt välkommen till oss på vårdcentralen Aroma! Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp som tillsammans bidrar till en trivsam arbetsplats.
Vill du vara med och arbeta tillsammans med oss på vår fina mottagning, som kännetecknas av kompetens och hjärta? Då ser vi fram emot att välkomna dig!
Vad erbjuds du?
Hos oss arbetar du med telefonrådgivning och mottagning. Du deltar i den medicinska bedömningen och arbetar nära andra yrkeskategorier på vårdcentralen. Vi använder journalsystemet Cosmic och vi ser gärna att du kan hantera detta system.
Vår syn på primärvård är att vi arbetar tillsammans med samtliga kompetenser och där alla delar är lika viktiga. Vi ser det som en självklarhet att du vill vara med och bidra med arbetsglädje!
Vem söker vi?
Vi ser gärna att du har erfarenhet av primärvård sedan tidigare.
Vi lägger stor vikt vid att du tillsammans med dina kollegor bidrar till ett öppet och positivt arbetsklimat. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har lätt för att arbeta självständigt samt har en god samarbetsförmåga med de övriga i teamet. Självfallet har du alltid patienten i fokus och du värnar om ett gott bemötande både i telefon och i det personliga mötet.
Anställning och ansökan:
Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Vi applicerar provanställning. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras med rätt kandidat.
Vi ser fram emot din ansökan!
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
