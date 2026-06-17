Sjuksköterska / distriktsköterska till Akka hälsocentral, Västerhaninge
Prima Vård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Haninge Visa alla sjuksköterskejobb i Haninge
2026-06-17
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Varmt välkommen till oss på Hälsocentralen Akka! Vi är den lilla kliniken med det stora hjärtat. Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp på ca 35 medarbetare, som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats.
Vill du bli en del av vårt härliga team? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Vad erbjuder vi?
Vi är en väl fungerande vårdcentral med fasta läkare och olika specialistmottagningar.
Hos oss erbjuder vi goda villkor.
Vi är belägen i trevliga lokaler centralt i Västerhaninge.
Verksamheten har ca 11.250 listade patienter.
Verksamheten innefattar läkarmottagning, sjuksköterske-/distriktssköterskemottagning. Sjuksköterskor/distriktssköterskor ansvarar för specialistmottagningar inom diabetes, hypertoni och utför spirometrier.
Vi tycker det är viktigt att arbeta hälsofrämjande och tar emot patienter i olika åldrar. Vi känner ett stort ansvar för det samhälle vi lever i och vill medverka till ett bättre, tryggare och friskare liv.
På Akka hälsocentralen är vi stolta över vårt arbete och har en hög nivå med kvalitet på olika mätningar som görs.
Vi är ett gäng som har nära till skratt och uppskattar att ha kul på jobbet, ett sammansvetsat gäng!
Vår personalstyrka innefattar 5 anställda distriktsläkare och 6 ST-läkare, leg läkare samt AT läkare. Verksamheten innefattar även psykologer, REKO och en egen primärvårdsrehab.
Tillsammans skapar vi en högkvalitativ modern vård som formas av ett personligt engagemang och god service.
Läs mer om oss på verksamheten på www.halsocentralenakka.sePubliceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska/distriktssköterska på Hälsocentralen Akka är ditt arbete varierat. Du arbetar bland annat med telefonrådgivning, mottagningsarbete samt vb hemsjukvård. Tillsammans med kollegor har man möjligheter att påverka arbetet, då vi har korta beslutsvägar och högt i tak. Här finns möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor. Du kommer att arbeta såväl självständigt som i team med övriga personalkategorier på mottagningen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är sjuksköterska eller distriktssköterska med erfarenhet av primärvård.
Du vill bidra till en stabil sjuksköterskemottagning med god kvalitet.
Du vill, liksom vi, arbeta för patienternas bästa genom behandling, rådgivning och hälsofrämjande arbete.
Du har ett gott bemötande, vill utvecklas inom verksamheten och ser möjligheter.
Du är flexibel, engagerad och har god samarbetsförmåga
Anställning och ansökan:
Intervjuer sker fortlöpande under rekryteringstiden, så ansök gärna redan idag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Nyfiken på att höra mer om oss och uppleva vår goa atmosfär? Hör då av dig till mig Maria Trygg som är Verksamhetschef så bokar vi in en fika på vårdcentralen. Du når mig på mail maria.trygg@primavard.se
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
Akka Hälsocentral är Västerhaninges vårdcentral - En del av Prima Vård.
Vi har ett härligt medarbetargäng på ca 35 medarbetare, som servar va 11.250 patienter.
Vårt uppdrag är att bedriva Husläkarmottagning med basal hemsjukvård, BVC-Mama Mia, medicinsk fotsjukvård, vi har psykolog och rehabkoordinator, primärvårdsrehabilitering med hemrehabteam.Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699), https://primavard.se
Klockargatan 17 (visa karta
)
137 38 VÄSTERHANINGE Arbetsplats
Akka Hälsocentral AB Jobbnummer
9968709