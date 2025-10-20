Sjuksköterska/distrikssköterska till Bredäng Sätra VC
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Botkyrka Visa alla sjuksköterskejobb i Botkyrka
2025-10-20
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Botkyrka
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
VÄLKOMMEN till Bredäng Sätra vårdcentral, en välfungerande medelstor vårdcentral.
Vi är ca 35 medarbetare som trivs med att arbeta tillsammans och med närheten till varandra underlättar samarbetet. Vi arbetar aktivt med att utveckla verksamheten och söker dig som är intresserad av att bidra med nya tankar och idéer.
Vårdcentralen ligger i Bredängs centrum, alldeles invid T-banan.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska och som vill arbeta hos oss.
Vi värdesätter en hälsosam livsstil och värnar om en god balans mellan arbete och privatliv. Du har möjlighet att till viss del påverka dina egna arbetstider genom flextid och därmed din egen arbetssituation när verksamheten så tillåter. Vi tillämpar flextid, har ett generöst friskvårdsbidrag på 5000 kr och erbjuder fri sjukvård. Du kan läsa mer om det här: Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde
Arbetsuppgifterna
Arbetsuppgifterna består av hemsjukvård. Vi dokumenterar i TakeCare.
Anställningsform
Vikariat på grund av studier från januari 2026-tom mars 2027. Heltid, 100%Publiceringsdatum2025-10-20Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet och intresse av arbete på vårdcentral.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där bemötande och service står i fokus.Övrig information
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6418". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Bredäng Sätra vårdcentral Kontakt
Ann Carlswärd, verksamhetschef 08-12342200 Jobbnummer
9564068