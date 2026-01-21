Sjuksköterska, Dialysmottagningen, Lindesberg lasarett
Är du sjuksköterska och trivs när du får arbeta med teknikintensiv vård? Då kan detta vara uppdraget just för dig!
Vi är en öppenvårdsmottagning där det utförs bloddialys för patienter som har nedsatt eller upphörd njurfunktion. Behandlingen utförs vanligen tre gånger/vecka och tar cirka fyra timmar. Vi tillhör medicinkliniken, specialiserad vård, och tar i första hand emot patienter från norra länsdelen men vi har ett nära samarbete med övriga dialysenheter i länet. Dialysmottagningen har 9 dialysplatser och har öppet måndag-lördag 7.00-16.00. Vi jobbar för att ta tillvara patientens egenvårdsförmåga och delaktighet för att leva ett så gott liv som möjligt med kronisk sjukdom.
Lindesbergs lasarett är ett av Örebro läns tre akutsjukhus. Hos oss hittar du det mindre sjukhusets alla fördelar - en vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och stort kunnande. På lasarettet finns både kliniker och mottagningar som ingår i Område nära vård samt kliniker som är verksamhetsövergripande, det vill säga verksamheter som finns på länets alla tre sjukhus. I områdets sjukhusverksamhet i norr ingår medicinkliniken, akutmottagningen samt specialistmottagningarna.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Som sjuksköterska hos oss kommer din huvudsakliga arbetsuppgift vara att utföra dialysbehandlingar. Arbetet omfattar även basal och specifik omvårdnad av patienten.
I nuläget har varje sjuksköterska ansvaret för 2-3 patienter. Hos oss är det viktigt att utveckla vården att göra vården för njursjuka ännu bättre. Introduktionen omfattar 8 veckor med tydlig utbildningsplan och fasta handledare för att du ska bli trygg i din nya roll som dialyssköterska. Även efter din introduktion finns alltid närhet till erfarna kollegor.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Som person är du flexibel och positiv och intresserad av teknik och personcentrerat arbete. Därutöver ser vi gärna att du har ett intresse av att arbeta med utveckling och kan bidra på ett bra sätt i vårt utvecklingsarbete. Du kan arbeta både självständigt och i grupp och har ett gott bemötande, för såväl våra patienter som medarbetare. Vi letar efter någon som kan komplettera vårt arbetsteam och fokus kommer läggas på personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
