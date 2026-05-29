Sjuksköterska, Dialysmottagningen Falu lasarett
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Välkommen till Dialysmottagningen i Falun!
Vi erbjuder:
En kombination av omvårdnad och medicinsk teknik
Långvariga vårdrelationer
Personcentrerat arbetssätt
Strukturerade rutiner
På dialysmottagningen har du möjlighet att kombinera omvårdnad med medicinsk teknik i en verksamhet med tydliga rutiner och ett personcentrerat arbetssätt. Vi behandlar ca 50 patienter varav de flesta har ett kroniskt dialysbehov, vilket ger oss möjlighet att bygga långvariga vårdrelationer. Dessutom behandlar vi patienter med akut njursvikt som tillfälligt behöver dialysbehandling, vilket ibland sker på IVA.
Våra öppettider är måndag, onsdag och fredag kl. 07:00-20:00, tisdag och torsdag kl. 07:00-15:30, lördag kl. 07:00-15:00 och söndag kl. 12:30-20:00. Du arbetar dag- eller kvällspass, och var tredje helg, med möjlighet att påverka sitt schema.Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du tillsammans med dina kollegor för omvårdnad och ordinerad dialysbehandling. Dina arbetsuppgifter omfattar att hantera centrala infarter, sätta nålar, sköta dialysmaskiner och övervaka patienternas behandling. Omvårdnadsbehovet varierar beroende på patienternas allmäntillstånd, vilket innebär att du både får utföra övervakande arbetsuppgifter och vara redo att hantera akuta situationer. Du har också möjlighet att ta egna ansvarsuppgifter.
För att du ska känna dig trygg i rollen erbjuder vi en gedigen inskolning på åtta veckor. Efter avslutad och godkänd inskolning arbetar du som sjuksköterska med specialfunktion.
Är du ny i sjuksköterskeyrket finns även möjlighet att delta i Medicinklinikens Basår.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse för medicinsk teknik
Meriterande:
Tidigare yrkeserfarenhet (men vi välkomnar även dig som är ny i rollen)Dina personliga egenskaper
Vi ser att du är positiv, trygg och noggrann och har en förmåga att trivas under både lugnare och mer intensiva arbetspass. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att arbeta personcentrerat.
Kom gärna och träffa oss, så berättar vi mer om vår fina verksamhet och vad vi kan erbjuda dig som vår nya kollega!
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister via ett digitalt registerutdrag alternativt i obrutet kuvert enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Intervjuer och eventuell tillsättning sker löpande under ansökningstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:481". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
791 29 FALUN
Region Dalarna - Hälso och sjukvården
Kontaktperson
Ingela Nordanås Åsberg annonser.landstinget@regiondalarna.se
