Sjuksköterska Dialys-/Njurmedicinska mottagningen Karlskoga lasarett
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Karlskoga Visa alla sjuksköterskejobb i Karlskoga
2026-02-26
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Karlskoga
, Degerfors
, Hallsberg
, Nora
, Laxå
eller i hela Sverige
Är du en engagerad sjuksköterska som är intresserad av medicinsk teknik och ett patientfokuserat förhållningssätt och vill du vara en del i framtidens njursjukvård, då är det kanske just dig vi söker?
Vi söker nu två kollegor till vår stabila personalgrupp. Vi är ett glatt gäng med bred kompetens som gör allt för att du ska trivas.
Karlskoga lasarett är ett av Örebro läns tre akutsjukhus. Vi som arbetar på Karlskoga lasarett är stolta över vårt sjukhus. Vårt arbete genomsyras av professionalism, engagemang och laganda.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Sjuksköterska Dialys-/Njurmedicinska mottagningen Karlskoga lasarettPubliceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
På Dialysmottagningen arbetar sjuksköterskor och undersköterskor i team med andra professioner såsom läkare, dietist, fysioterapeut och kurator. Vi behandlar patienter med kronisk njursvikt som är i behov av hemodialys. Dialysmottagningen är en öppenvårdsmottagning där vi utför hemodialys (bloddialys) för patienter som har nedsatt eller upphörd njurfunktion. Totalt har vi 14 dialysplatser. Patienterna kommer vanligtvis hit tre ggr/vecka, varje behandling tar ca fyra timmar. Vi arbetar inom en högspecialiserad öppenvårdsverksamhet där vi använder oss av teknisk utrustning i vårt dagliga arbete. Verksamheten bedrivs dagtid måndag till lördag med kvällsskift fram till klockan 20.00 tre dagar i veckan. Vi har önskeschema.
Till Njurmedicinska mottagningen remitteras patienter med olika typer och grad av njurfunktionsnedsättning. Till mottagningen kommer även personer som blivit njurtransplanterade samt personer som har donerat en njure. Patienterna kommer för besök till läkare, sjuksköterska eller undersköterska. I arbetet på mottagningen bygger vi långvariga och i många fall livslånga relationer.
Du får en individuellt anpassad introduktionstid på ca 10 veckor med två utsedda handledare för att lära dig handhavande av dialysmaskiner och behandlingsprinciper. Vi arbetar i par om två i våra patientgrupper. Det finns möjlighet att kombinera arbetet mellan dialysmottagningen och njurmedicinska mottagningen.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska. Som person är du nyfiken, flexibel och är villig att utvecklas. Du kan arbeta både självständigt och i grupp, är positiv och har ett gott bemötande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Vi tillämpar löpande urval och tillsättning av tjänsten, så välkommen med din ansökan redan idag!
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:181". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Katrin Wallinder 0586-660 41 Jobbnummer
9765351