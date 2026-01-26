Sjuksköterska, dialys/mottagning, Medicinsk & Geriatrisk klinik, Skellefteå
2026-01-26
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken, 1177 samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
Medicinsk och geriatrisk klinik ingår som en del i närsjukvårdsområde Skellefteå och är en av Skellefteå lasaretts största kliniker med cirka 300 anställda. Verksamheten består av både öppen- och slutenvård med stor bredd och många olika specialistområden. Klinikens vårdplatser är fördelade utifrån medicinska och geriatriska inriktningar. Huvuddelen av inläggningarna är akuta och sker via akutmottagningen. Öppenvårdsverksamheten består av medicin-, geriatrik- och dialysmottagningarna. Inom medicinmottagningen finns också dagvårdsverksamheter samt fysiologiskt laboratorium. Till kliniken hör också en Forskningsenhet vilket är unikt för ett länsdelslasarett.
Vi söker nu en sjuksköterska med kombination dialysmottagning 75% och gastromottagning 25%. Dialysmottagningen i Skellefteå har 17 behandlingsplatser varav 3 ingår i konceptet självdialys där patienten med stöd av personal lär sig att sköta sin egen behandling. Även njurmottagning finns inom verksamheten. På dialysen arbetar sjuksköterskor, undersköterska och läkare. Det sker även ett nära samarbete med kollegor på medicinsk teknik.Inom gastromottagningen arbetar totalt 2 sjuksköterskor idag, i team med läkare.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Som sjuksköterska på dialysmottagningen ansvarar du för att genomföra dialysbehandlingar. Under arbetspasset jobbar du tillsammans med en kollega och har ansvar för 4 - 5 patienter. På enheten jobbar vi i team, nära patienterna under lång tid. Egenvård är en aktivitet som vi arbetar omkring för att få självständiga patienter som har god kunskap om sin sjukdom och sin egenvård. I dina arbetsuppgifter ingår även information och utbildning av patienterna. När du arbetar på dialysen är du patientansvarig sköterska för ett antal patienter. Patientansvaret innebär att du har övergripande ansvar för behandling, planering och rond.
Arbetet på gastromottagningen innebär bland annat att ge behandlingar, men även uppföljning av behandling, provsvar och symptom.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Dialyserfarenhet och tidigare arbete inom mottagningsverksamhet är meriterande.
Du har en god förmåga att samarbeta i team bestående av olika yrkeskategorier, har en god förmåga att arbeta självständigt och är van vid att organisera och strukturera din tid och dina arbetsuppgifter.
Som person trivs du med varierande arbetsuppgifter där både patientkontakter och tekniska arbetsuppgifter ingår. Du har förmåga att se patienten som individ och är uppmärksam på dennes unika behov för att kunna ge bästa möjliga bemötande och vård.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Region Västerbotten, Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå Kontakt
Avdelningschef
Linn Söderström linn.soderstrom@regionvasterbotten.se 073-036 60 51 Jobbnummer
