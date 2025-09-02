Sjuksköterska/diabetessköterska till Vårdcentral Avesta
2025-09-02
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Primärvården är navet i vården och ska bedriva en god och säker vård för våra invånare. Är du sugen på att arbeta i ett högt tempo tillsammans med kompetenta och trevliga medarbetare där patienten är i fokus och där vi vill att du ska trivas och få bidra med kunskap och att utvecklas? Då tycker vi att just du ska söka dig till oss!
Vårdcentral Avesta är en av regionens vårdcentraler och är belägen på lasarettsområdet bredvid den vackra älvpromenaden. Vi har cirka 11000 listade patienter. Hos oss arbetar cirka 65 personer inom olika yrkeskategorier så som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, samtalsterapeuter, medicinska sekreterare, fysioterapeuter/sjukgymnaster, barnmorskor, arbetsterapeuter.
Sjuksköterska/diabetessköterska till Vårdcentral AvestaPubliceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Här finns ett arbete där du som sjuksköterska med diabeteskompetens kommer ha ett varierande och roligt jobb med både egen diabetesmottagning och även mottagningsarbete, telefonrådgivning via Tele-Q och övriga arbetsuppgifter som tillhör sjuksköterskor i primärvården. Jobbet innebär både planerade och akuta situationer med patientgrupper i alla åldrar vilket gör dagarna varierande. Arbetstiden är dagtid, måndag till fredag. Som sjuksköterska börjar du dagen 07:45 och slutar 16:15. Arbetstid till 17:15 kommer att förekomma enstaka gånger under ett 4 veckors rullande grundschema.
Det här erbjuder vi dig:
Eget rum med IT-utrustning i närhet till SSK mottagning.
Personligt anpassad inskolning. Vi lägger stor vikt i att du som medarbetare ska känna dig trygg i din roll.
Teamarbete & Gemenskap
Måndag - Fredag (Möjlighet till ledig dag i månaden vid inarbetad tid)
07:45-16:15 (Möjlighet till anpassning efter din livssituation)
Alla har rätt till 25 dagars semester per år.
Du får 2000 kronor/år i friskvårdbidrag
Övrig informationKvalifikationer
Du ska vara legitimerad sjuksköterska med diabeteskompetens.
Meriterande:
Det är meriterande med primärvårdserfarenhet och liknande mottagningsarbete men inget krav.
Specialistutbildning som tex diabetessköterska.
Vi ser det som avgörande att du är kommunikativ och har en stark samarbetsförmåga. Din helhetssyn innebär att du förstår din roll och alltid strävar efter att främja verksamhetens bästa vid alla ageranden och beslut. Du är också flexibel och ser möjligheter i förändringar, samt förstår vikten av att skapa och upprätthålla goda relationer.
Det kommer att läggas stor vikt vid personliga egenskaper så som till exempel självständighet, samarbetsförmåga och flexibilitet.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:384". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
1:a linjens chef
Sofia Joensuu +46765296540 Jobbnummer
9487002