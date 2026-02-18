Sjuksköterska/diabetessköterska för rotation diabetesmottagning/avdelning
Endokrinmottagning Gävle ingår i verksamhetsområde internmedicin och består av diabetessköterskemottagningar i Gävle och Sandviken. Till enheten hör också endokrinmottagning, fotvårdsmottagning samt mottagning för bentäthetsmätning. På diabetesmottagningen arbetar diabetessköterskor tillsammans med fotvårdsspecialister och specialistläkare. I vårt uppdrag ingår att utveckla nya arbetssätt, innovativ användning av medicinsk teknik och e-hälsolösningar, hög patientmedverkan och samverkan med olika vårdgivare, patientföreningar och näringsliv.
I samband med föräldraledighet söker vi en vikarierande sjuksköterska/diabetessköterska till vår diabetesmottagning. Eventuellt kommer enheten att ha pensionsavgångar inom några år, så detta kan vara en fin möjlighet för dig att utvecklas inom området och se om det är rätta stället för dig. I vikariatet ingår 20 procent rotation mot vårdavdelning på Gävle sjukhus. Vilken avdelning det gäller kommer vi tillsammans överens om, vi utgår från dina erfarenheter och kunskaper. Placeringsort är Gävle eller Sandviken, som vi också gemensamt kommer överens om utifrån vilka kompetenser och erfarenheter du har och var vi tillsammans ser att det kommer att fungera bäst.
Arbetstiden på mottagningen är dagtid med veckoarbetstid 40 timmar/vecka. På vårdavdelningen ingår helg- och kvällstjänstgöring. Det kan innebära ett pass/vecka alternativt fyra pass/månad.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Diabetesmottagningen har i uppdrag att ge vård främst till personer med typ 1-diabetes och personer med graviditetsdiabetes, vi ger även konsultativt stöd till primärvården gällande personer med typ 2-diabetes. Cirka en fjärdedel av våra patienter använder insulinpump och de flesta av våra patienter har en kontinuerlig blodglukosmätning, varför intresse för teknik och teknisk utveckling är viktigt för oss.
Som sjuksköterska/diabetessköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• mottagningsarbete med både fysiska och digitala besök
• utbildning i diabetes för patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal
• att vara aktiv i vår verksamhetsutveckling.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• individuell utvecklingsplan.
Du är flexibel, prestigelös, hjälpsam och kan rycka in där det behövs. Din förmåga att samarbeta med dina kollegor är mycket god samtidigt som du arbetar självständigt och driver verksamheten framåt. Du trivs med att ge god service och har ett gott bemötande till både kollegor och patienter. Du är nyfiken, tycker om att lära dig nya saker och bidrar till en god stämning på mottagningen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I rollen som sjuksköterska/diabetessköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska
• ha minst ett par års erfarenhet av arbete som sjuksköterska
• ha god kunskap i svenska, i tal och skrift
• inneha giltigt B-körkort.
För den här tjänsten är det meriterande om du har utbildning inom diabetesområdet.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
