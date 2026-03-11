Sjuksköterska dagtjänst tillsvidare till Villa Östergård i Partille
2026-03-11
Det här är ett jobb för dig som är driven, vill utvecklas i din yrkesroll och bidra till hälsa och livskvalitet för dem som bor hos oss. Här får du bra arbetstider, jobba självständigt och ha frihet att utforma dina arbetsdagar.
Hos oss på Vardaga får du också engagerade kollegor och duktiga chefer, utbildningar, karriärmöjligheter samt flera förmåner.
Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:
Bra schema och arbetstider: dagtjänst mån-fredag
Hög kvalitet och stöd av tydliga rutiner: Lättillämpliga rutiner, styrdokument, checklistor och kvalitetsledningssystem ger dig ett omfattande stöd i arbetet.
Kompetensutveckling: Du har tillgång till Vardagas interna utbildningsorganisation Lära med en mängd kurser. Du har också möjlighet att ansöka om utbildningstjänst för att bli specialistsjuksköterska.
Karriärmöjligheter: Som sjuksköterska kan du gå vidare och bli enhetschef eller verksamhetschef för ett boende.
Bra ledning och korta beslutsvägar: Din chef finns nära till hands för stöd och för att bolla idéer. En av boendets sjuksköterskor sitter också alltid med i den lokala ledningsgruppen.
Gemenskap och stöd: Du jobbar nära sjuksköterskekollegor, gruppchefer och omvårdnadspersonal. Inom Vardaga finns ett nationellt nätverk för sjuksköterskor för att utväxla inspiration och kunskap.
Förmånsportal med rabatter: Köp till exempel biobiljetter och resor med kollektivtrafik till bra priser.
Höjdpunkterna är baserade på svar från Vardagas 180 sjuksköterskor som listat sina bästa argument för att jobba hos oss. Läs mer om deras svar här.
Om rollen
Du är spindeln i nätet kring de boendes hälso- och sjukvårdsinsatser och jobbar för att ge livskvalitet. Du ansvarar för att medicinska ordinationer följs. Regelbundet genomför du riskbedömningar och uppföljningar för att säkerställa god kvalitet i verksamheten.
Samarbete och stöd
Du ingår i ett team med omsorgspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut. En viktig roll för dig är att coacha och utbilda omsorgspersonalen så att ni tillsammans ger varje boende ett så gott liv som möjligt. I detta jobbar du nära boendets gruppchefer som är ansvariga för omsorgspersonalen. Våra gruppchefer coachar också och jobbar tillsammans med teamen i det dagliga arbetet.
Vi satsar på ledarskapsutveckling för dig som sjuksköterska. En kurs vi kan erbjuda dig att gå är "Att leda utan att vara chef".
Lära känna de boende
Att förstå de boendes önskemål och se små förändring i deras hälsa och sjukdomstillstånd är många gånger avgörande för korrekta bedömningar och beslut.
Tydliga rutiner
För att skapa trygghet och tydlighet för dig som sjuksköterska finns ett omfattande stöd i form av praktiska och lättillämpliga rutiner, styrdokument och checklistor. Vårt kvalitetsledningssystem heter Qualimax och är branschledande.
Som ny sjuksköterska hos oss deltar du i vårt digitala introduktionsprogram tillsammans med din mentor för att säkerställa att du får en tydlig introduktion med målet att snabbt komma in i arbetet och våra rutiner.
"Bra samarbete är det allra viktigaste." - Annelie Stavås, sjuksköterska och gruppchef, Göteborg
Om Villa Östergård
Villa Östergård är Korttidsboende med inriktning på rehabilitering. Korttidsboende med 54 platser.Vi tar emot patienter som är i behov av rehabilitering efter frakturer, operationer, rehabilitering efter stroke, och återhämtning efter sjukhusvistelse .Vårt arbete styrs av salutogent förhållningssätt där vardagsrehabilitering är en stor del av dagen. Vi erbjuder korttidsboende till de som är 40 år och uppåt och behöver omsorg och stöd i olika former. Kvaliteten i vår omsorg uppstår i mötet mellan personalen och de boende. Varje dag i varje ögonblick
Din erfarenhet och kunskap
Du är legitimerad sjuksköterska och vi ser gärna att du har arbetat några år inom äldreomsorgen.
Vi önskar att du
gillar att jobba självständigt och att ha friheten att utforma dina arbetsdagar
är trygg i din roll som sjuksköterska och kan fatta snabba beslut och föra en diskussion med ansvarig läkare
tar egna initiativ, har skinn på näsan och vågar ta för dig
tycker om att ha en ledarroll och att stötta dina kollegor
är van att strukturera och organisera ditt arbete.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: enl överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Har du frågor? Kontakta gärna: Grozdana Nici verksamhetschef 0733775457
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Facklig kontakt: Vårdförbundet Mail: vardforbundet@ambea.se
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
