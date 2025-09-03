Sjuksköterska dagtid till Vardagas hemsjukvård.
Vardaga AB / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2025-09-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vardaga AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige
Det här är ett jobb för dig som är driven, vill utvecklas i din yrkesroll och bidra till hälsa och livskvalitet. Här får du bra arbetstider, jobba självständigt och ha frihet att utforma dina arbetsdagar.
Hemsjukvården utgår från Ullstämma trygghetsboende och ansvarar för hälso-sjukvård i hemmet i Linköpings syd-östra delar. Vi söker nu en sjuksköterska på dagtid. Vi ger dig en individuellt utformad introduktion utifrån din erfarenhet.
Hos oss på Vardaga får du också engagerade kollegor och duktiga chefer, utbildningar, karriärmöjligheter.
Om rollen
Hemsjukvården utför hälso-sjukvård i patientens hem när denne inte kan ta sig till sin vårdcentral. I samarbete med primärvården, specialistundersköterskor och omsorgspersonal planerar och utför sjuksköterskan i hemsjukvården de hälso-sjukvårdsåtgärder patienten är i behov av.
Sedvanliga arbetsuppgifter:
såromläggning
stöd med hantering av dina läkemedel
infusioner och injektioner
provtagning
vaccinering
bedömningar
utprovning av inkontinensprodukter
delegering
handledning
Samarbete och stöd Du ingår i ett team med omsorgspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut. En viktig roll för dig är att coacha och utbilda omsorgspersonalen så att ni tillsammans ger varje patient ett så gott liv som möjligt.
Tydliga rutiner För att skapa trygghet och tydlighet för dig som sjuksköterska finns ett omfattande stöd i form av praktiska och lättillämpliga rutiner, styrdokument och checklistor.
Om hemsjukvården
Hemsjukvården består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterska. Vi sitter tillsammans i öppet kontorslandskap på Ullstämma trygghetsboende. Vi arbetar för att tillsammans i teamet ta ansvar för en helhetssyn på våra patienter och deras behov. Vi arbetar proaktivt och hälsofrämjande med patientsäkerhet och patientnöjdhet som ledstjärna.
Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:
Bra schema och arbetstider: Dagtid med schema enligt överenskommelse.
Hög kvalitet och stöd av tydliga rutiner: Lättillämpliga rutiner, styrdokument, checklistor och kvalitetsledningssystem ger dig ett omfattande stöd i arbetet.
Kompetensutveckling: Du har tillgång till Vardagas interna utbildningsorganisation Lära med en mängd kurser. Du har också möjlighet att ansöka om utbildningstjänst för att bli specialistsjuksköterska.
Bra ledning och korta beslutsvägar: Din chef finns nära till hands för stöd och för att bolla idéer. En av boendets sjuksköterskor sitter också alltid med i den lokala ledningsgruppen.
Gemenskap och stöd: Du jobbar nära sjuksköterskekollegor, rehabpersonal och chef.
Din erfarenhet och kunskap Du är legitimerad sjuksköterska och vi ser gärna att du har arbetat några år inom äldreomsorgen. Våra patienter är ofta multisjuka och det kräver att du har både översiktliga kunskaper kring olika sjukdomar och tillstånd samt ett intresse för den åldrande människan. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt.
Vi önskar att du
gillar att jobba självständigt och att ha friheten att utforma dina arbetsdagar
är trygg i din roll som sjuksköterska och kan fatta snabba beslut och föra en diskussion med ansvarig läkare
tar egna initiativ och vågar ta för dig
tycker om att ha en ledarroll och att stötta dina kollegor
är van att strukturera och organisera ditt arbete.
Övrigt Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 250928 Har du frågor? Kontakta gärna: Verksamhetschef, johan.lindberg@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Facklig kontakt: Vårdförbundet, Hampus Kalpakas, Mobilnummer: 076-6217703, Mail: vardforbundet@ambea.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105) Arbetsplats
Vardaga Kontakt
Johan Lindberg johan.lindberg@vardaga.se Jobbnummer
9490329