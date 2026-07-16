Sjuksköterska dagtid till Karl-Johangårdens korttidsboende
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Sandviken Visa alla sjuksköterskejobb i Sandviken
2026-07-16
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen i Sandviken
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Omsorgsförvaltningen med cirka 1275 anställda omfattar fem verksamhetsområden. Dessa är ordinärt boende, särskilt boende, LSS och socialpsykiatri, HSL och korttidsboenden samt ledningsstöd.
Omsorgsförvaltningen erbjuder ett meningsfullt och betydelsefullt arbete. Vår strävan är att vård och omsorg ska bygga på samarbete mellan den enskilde, närstående och medarbetare.
Vi erbjuder dig bland annat dessa förmåner:
• semesterväxling
• friskvårdsbidrag
• hälsofrämjande aktiviteter
• extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
• personal- och fritidsföreningen Pulsen
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
I din roll som sjuksköterska har du det fortlöpande medicinska ansvaret för patienterna och gör självständiga observationer och bedömningar. Dokumentation sker i journalsystemet Lifecare HSL samt APPVA.
Korttidsboende ger ett varierat intag av patienter med olika vårdbehov. Allt från att förebygga ohälsa till att hantera akuta tillstånd.
Vi strävar efter ett starkt teamarbete med patienten i centrum, där handledning av omsorgspersonal samt fördelning och samordning av vårdarbetet är en stor del.
Anhörigkontakter ingår som en självklar del i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vidareutbildning inom distrikts-, äldre- eller psykiatrisk vård är meriterande.
Befattningen kräver att du både kan arbeta självständigt och vara en lagspelare. I uppdraget ingår att handleda omsorgspersonal, det är därför viktigt att du har en god pedagogisk förmåga, är lyhörd och finns tillgänglig för omsorgspersonalen.
Som person är du strukturerad och kan prioritera ditt arbete.
Självklart har du ett gott bemötande och är trygg i din yrkesroll
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Innan anställning kan det krävas att du visar upp giltigt utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats, polisen.se.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
I ditt arbete hos oss får du möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans gör vi varandra bättre varje dag och gör Sandviken till en attraktiv plats att arbeta, leva och växa i. En plats där vi känner oss hemma och där det är enkelt att trivas mitt ibland natur, kultur, idrott och upplevelser.
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna vår webbplats https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Sandvikens kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/331". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens Kommun
(org.nr 212000-2346)
811 80 SANDVIKEN Arbetsplats
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Mia Bornegrim mia.forsberg.bornegrim@sandviken.se 026-24 20 05 Jobbnummer
10004739