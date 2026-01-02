Sjuksköterska dagtid till avdelning s100 Rättspsykiatrin i Linköping
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2026-01-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Nu söker vi engagerade sjuksköterskor till vår nya rättspsykiatriska avdelning.
Vill du vara en del av en verksamhet som är personcentrerad? Psykiatriska kliniken erbjuder givande och spännande kliniskt arbete, bredd och fördjupning av kompetens samt en mängd olika utvecklingsvägar, för alla yrkesgrupper.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Psykiatriska kliniken i Linköping är en universitetsklinik med många olika verksamheter. Kliniken har under våren- 25 utökats med en rättspsykiatrisk slutenvårdsavdelning med åtta vårdplatser för klass tre patienter förutom den nya enheten består kliniken av öppen- och slutenvård samt en akutenhet. Utöver detta har vi två mobila verksamheter: mobila öppenvårdsteamet, samt vår enhet prehospital akutpsykiatrisk mobilitet (psykiatriambulans). Du hittar vår verksamhet i Tinnerbäcks-huset på sjukhusområdet men vi har också delar av vår mottagningsverksamhet i garnisonsområdet.
Nu söker vi engagerade sjuksköterskor som vill arbeta på vår rättspsykiatriska avdelning. Vi söker dig som vill arbeta som sjuksköterska inom rättspsykiatri, där du får möjlighet att stödja och hjälpa patienter med psykisk ohälsa i en säker och professionell miljö. Du är en viktig del i teamet, du observerar, värderar, prioriterar, behandlar och dokumenterar fysiska och psykiska tillstånd hos patienten. Du arbetar tätt ihop med dina närmaste medarbetare där du har en tydlig arbetsledande roll, samverkan ger stora förutsättningar för en stark vi-känsla.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett varierat arbete inom den psykiatriska vården. Du arbetar med olika diagnoser och funktioner i vårdkedjan från intag till utslussning. I vår verksamhet utgår vi från ett helhets-perspektiv där vi i multiprofessionella team samverkar nära patienten. Den rättspsykiatriska vården innebär oftast långa vårdtider, vilket ger oss möjlighet att följa patienters utveckling över längre tid, stödja deras tillfrisknande och möjlighet att klara av livet ute i samhället.
Arbetsgrupp
Vi erbjuder en spännande arbetsplats. Kompetensutveckling genom utbildningar och handledning inom rättspsykiatri. Goda utvecklingsmöjligheter och karriärvägar inom vår organisation. Friskvårdsbidrag för att stötta din hälsa och trivsel. Tydliga säkerhetsrutiner och stöd från kollegor.
Om dig
Är legitimerad sjuksköterska med giltig svensk legitimation Har ett stort intresse för psykiatri och/eller rättspsykiatri. Det är meriterande om du har erfarenhet från psykiatri eller rättspsykiatri, men det viktigaste är att du är engagerad, motiverad och vill bidra till en trygg vårdmiljö.
Du har en god förmåga att bemöta patienter i komplexa situationer och agerar lugnt i pressade situationer. Är empatisk, kommunikativ och kan samarbeta väl i team. Svenska i tal och skrift.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder ett närvarande ledarskap och du kommer ha stöd från närmsta chef som finns lättillgänglig inne på respektive avdelning. Du erbjuds som anställd både interna och externa utbildningar. Alla sjuksköterskor går till exempel 4 dagars bemötandeutbildning och har möjlighet att få betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska i psykiatri via arbetsgivaren, med ett extra lönepåslag på 4 000 kr efter färdig utbildning.
Från och med vårtterminen -2023 erbjuder vi för första gången möjligheten att läsa fristående universitetskursen "Omvårdnad inom psykiatrisk vård" på arbetstid via Luleå universitet. Kursen som är på 7,5 högskolepoäng sträcker sig över en termin på 25 % och riktar sig till legitimerade sjuksköterskor som vill fördjupa sina kunskaper i psykiatrisk omvårdnad. I fokus står sjuksköterskans ansvar för en omvårdnadspraktik som betonar relationens och reflektionens betydelse och stödjer återhämtning.
Tjänstgöringen är är i huvudsakligen är dagtid 07:30 16:00. Vi arbetar med löpande urval och även intervjuer kommer att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten kan du kontakta vårdenhetschef Anders Gustafsson, se kontaktuppgifter nedan.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1726". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Psykiatriska kliniken i Linköping Kontakt
Vårdenhetschef Anders Gustafsson Anders.Gustafsson@regionostergotland.se Jobbnummer
9668113