SJuksköterska dagtid, måndag till fredag till hemsjukvården
2025-12-18
I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen.
Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad och samtidigt ha balans i livet?
Hos oss i Oxelösunds kommun får du det bästa av två världar: ett nära och personligt arbete med patienter på särskilt boende, och en arbetstid som ger dig utrymme för återhämtning och fritid.
Här arbetar du dagtid, måndag till fredag ingen kvälls- eller helgtjänstgöring!Om tjänsten
Som sjuksköterska inom Hemsjukvården ansvarar du för hälso- och sjukvårdsinsatser där du planerar, utför och följer upp medicinska åtgärder, och samarbetar nära med undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, enhetschef och läkare.
Du blir en del av ett engagerat team där vi hjälper varandra med kollegialt stöd och bidrar till ett öppet klimat. Här är det korta beslutsvägar och nära ledarskap du får stöd, inflytande och möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
Vi erbjuder dig:
* Dagtidstjänst, måndagfredag
* Ingen kvälls- eller helgtjänstgöring
* Möjlighet att vara med att bygga upp och kvalitetssäkra Hemsjukvården
* En organisation som satsar på ett hållbart arbetsliv och balans mellan arbete och fritid
* Systematisk kompetensutveckling en gång i månadenKvalifikationer
Vi söker dig som
* Är legitimerad sjuksköterska och är trygg i din profession
* Har ett varmt bemötande och trivs med eget ansvar
* Vill arbeta nära patienter och kollegor i ett engagerat team och värdesätter goda relationer till alla på arbetsplatsen för ett öppet och inbjudande arbetsklimat
* Vill vara med och bidra med idéer för utveckling av verksamheten och arbeta med ständiga förbättringar
* Har B-körkort
Erfarenhet av kommunal hälso- sjukvård är meriterande men det viktigaste är ditt engagemang, din omtanke och din vilja att skapa en trygg och säker hälso- och sjukvård samt en trygg arbetsplats.
I uppdraget utför du bedömningar utifrån aktuellt hälsotillstånd, och följer upp medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser. I rollen kommer du att leda omvårdnadsarbetet och stödja patienterna till en meningsfull vardag. Du ingår i ett tvärfunktionellt team och har ett nära samarbete med kollegor, omsorgspersonal, enhetschefer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, läkare och närstående.
ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Då Oxelösunds kommun ingår i finskt förvaltningsområde ser vi gärna sökande med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.
Oxelösunds kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd.
Registerutdrag
Den som erbjuds tjänst inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Oxelösunds kommun ska visa upp utdrag ur sitt belastningsregister. Ett sådant utdrag behöver beställas av personen själv, via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Det är viktigt att valet HVB hem görs vid beställning av utdraget för att alla eventuella brott ska komma med i utdraget. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296787 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oxelösunds kommun
(org.nr 212000-0324) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Javier Castillo javier.pinto.castillo@oxelosund.se 0155-384 91 Jobbnummer
