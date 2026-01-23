Sjuksköterska dagtid inom socialpsykiatri
2026-01-23
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Läs mer om socialförvaltningen här: https://www.botkyrka.se/dinbastaarbetsplats
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker nu en vikarierande sjuksköterska till BOSS Bostad med särskild service (BOSS).
Där arbetar vi med personer som lever med psykisk ohälsa, samsjuklighet och annan komplex problematik. Vårt mål är att stärka patientens förmåga att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Som sjuksköterska hos oss arbetar du med helheten, där både somatisk och psykiatrisk omvårdnad ingår. Du samordnar insatser, leder samarbetet runt patienten och bygger relationer med både privata och professionella nätverk. Du delegerar hälso- och sjukvårdsuppgifter till boendestödjare, samtidigt som du stöttar, vägleder och utbildar dem i det dagliga arbetet. När en patient försämras i måendet är det du som bedömer situationen, identifierar akuta behov och initierar rätt insatser. I den här rollen har du stora möjligheter att förbättra patienters livskvalitet på riktigt Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är: - samverka med patientens nätverk för att säkerställa en sammanhållen vård.
- genomföra strukturerade samtal, analysera behov och föreslå insatser som stärker patientens förmåga till ett självständigt liv
- coacha, handleda och utbilda boendestödjare i hälso- och sjukvårdsrelaterade moment
- bedöma akuta situationer och initiera nödvändiga insatser.
Tjänsten är ett vikariat till och med 2027-02-28, med möjlighet till förlängning.Vi erbjuder dig
Här får du en fin möjlighet att arbeta både handledande och samordnande, där du håller ihop de insatser som rör våra patienter och säkerställer att helheten fungerar. Arbetet är självständigt men aldrig ensamt. Du blir en av tre sjuksköterskor som arbetar på våra boenden och som gärna delar erfarenheter, bollar idéer och stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Våra boenden leds av två enhetschefer och fem arbetsledare, tillsammans med ett 50-tal boendestödjare som du samarbetar nära med. Du ges möjlighet att gå utbildningar och utvecklas i din yrkesroll utifrån dina behov och intressen. Vi erbjuder dessutom årsarbetstid, vilket ger en god flexibilitet i arbetet.
Du som söker till oss
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin.
Övriga krav för tjänsten:
- B-körkort
Vi ser det som meriterande att du har:
- Vidareutbildning inom psykiatri och psykisk hälsa.
- Utbildning i motiverande samtal (MI).
- Erfarenhet av samsjuklighet.
- Erfarenhet av socialpsykiatrin.
- Erfarenhet av systemet Lifecare.
Som person är du modig och står upp för dem som inte alltid kan göra det själva. Din kreativitet och förmåga att tänka i nya banor hjälper dig att hitta lösningar utifrån varje patients unika situation och behov. Du är trygg och stabil, vilket är viktigt i en roll där du både ska bedöma mående, initiera insatser och stötta boendestödjare i det dagliga arbetet. Du kan självständigt planera och strukturera ditt arbete, samtidigt som du samarbetar väl med andra och har ett respektfullt och professionellt bemötande mot patienter, anhöriga och kollegor. Vi tror också att du har ett driv och en vilja att utveckla verksamheten och bidra till att helheten fungerar ännu bättre.
Du sprider positiv energi och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt, där du ser möjligheter även i komplexa situationer. Du är öppen för ny kunskap och de senaste rönen inom psykiatrin, och du har lätt för att samarbeta med både interna och externa aktörer, något som är centralt i ett uppdrag där samverkan är en viktig del av det dagliga arbetet.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
