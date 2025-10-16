Sjuksköterska, dag, till Medicinavdelning 3 i Malmö
Vi på medicinavdelning 3 i Malmö söker ytterligare medarbetare i form av legitimerade sjuksköterskor med dagtjänstgöring, som delar vårt intresse för våra tre fokusområden personcentrerad vård, teamarbete och utbildning. Dessa områden anser vi starkt bidrar till en högkvalitativ vård, samt en stimulerande arbetsmiljö för samtliga medarbetare.
Personcentrerad vård syftar på behovet av att ta reda på vad personen tillika patienten vill ha ut av vårdtiden men även på längre sikt. Göra kloka, evidensbaserade och välgrundade val avseende utredning, behandling och omvårdnadsinsatser där den specifika personens bästa är i fokus. Det kan innebära att byta fokus från "Best practice" till "Best for patient".
För att få en helhetsbild av våra patienter och erbjuda bra vård krävs det teamarbete mellan olika vårdprofessioner. På Medicinavdelning 3 samarbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysio-&arbetsterapeuter, farmaceut, dietist och kurator nära för att ge våra patienter den bästa vård vi kan erbjuda.
Genom utbildning av varandra kan vi utvecklas och växa som individer, team och verksamhet. Vi vill på vår enhet bidra till universitetssjukhusets uppdrag att utbilda framtidens vårdpersonal, men även vidareutbilda våra befintliga medarbetare.
Medicinavdelning 3 är en del av verksamhetsområdet akutsjukvård och internmedicin som har verksamhet på Skånes Universitetssjukhus i både Malmö och Lund. Avdelningen är lokaliserad i moderna vårdlokaler med utsikt över Pildammsparken. I dagsläget har avdelningen 14 vårdplatser.
Avdelningen har sedan många år en erfaren klinisk specialistsjuksköterska som arbetar nära patienterna och teamen. Det ger ett unikt stöd och en möjlighet till personlig utveckling i komplexa omvårdnadssituationer. Utöver enhetschefen finns även en enhetsansvarig sjuksköterska som tillsammans arbetar med att utveckla avdelningen, men även finnas som ett avdelningsnära stöd.
Våra patienter inom internmedicin består av en intressant blandning av sjukdomar, omvårdnadsbehov men framför allt människor med en fantastisk livshistoria. Det finns möjlighet att utveckla sin kompetens inom de flesta av våra folksjukdomar och hantera både kroniska och akuta diagnoser.
I rollen som sjuksköterska ansvarar du för den basala- och medicinsk omvårdnad. Du ska kunna identifiera och förebygga risker för patienten, samt utför medicinska åtgärder. Du arbetar i team tillsammans med undersköterskor, läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut. På vår avdelning har vi alltid ett övergripande arbetssätt teamen emellan och gentemot övriga kollegor under arbetspasset. Det innebär att hjälp alltid finns att få om behov uppstår. På vår avdelning strävar hela teamet efter ett personcentrerat förhållningssätt och arbetar aktivt med att skapa arbetssätt som främjar PCV.
Som ny medarbetare hos oss planerar vi din introduktion baserat på ditt behov och din erfarenhet. Individuell- och gruppkompetensutveckling är grunden för våra interna utbildningsaktiviteter på avdelningen. Tillsammans med våra enhetsansvariga läkare EAL planerar vi utbildningsprogram terminsvis utefter avdelningens behov och önskemål, där EAL ansvarar för en del av utbildningsprogrammet, i syfte att stärka teamets kompetens. Du har även möjlighet att delta i SUS terminsplanerade utbildningar samt SUS nätbaserade utbildningsprogram.
När du börjat känna sig varm i kläderna vill vi hjälpa dig att utveckla dina färdigheter bland annat genom att sätta nasogastrisk sond, hantera högflödesgrimmor, ta artärblodgaser eller att sticka med hjälp av ultraljud. På avdelningen strävar vi efter att ha kompetens gällande inläggning av diverse infarter. Det finns redan erfarna inläggare av Piccline och Midline på avdelningen och det finns även möjlighet för extern utbildning, som kompetensutvecklingsområde gällande infarter för kommande medarbetare. Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka i svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Du som person har förmåga att ta eget ansvar och fatta egna beslut, men värdesätter också att samarbeta i team. Vidare är du handlingskraftig och kan ändra i din planering efter verksamhetens behov. I din patientkontakt såväl som mot kollegor förväntar vi oss att du är lyhörd och att du har ett ödmjukt förhållningssätt. Därtill har du god självkännedom och är flexibel i ditt arbete. Stor vikt fästs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
