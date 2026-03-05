Sjuksköterska dag, Rättspsykiatrins akutenhet, Helix
2026-03-05
Vill du vara med och utveckla framtidens rättspsykiatriska akutsjukvård? Rättspsykiatrins akutenhet, är inne i en expansiv fas och kommer inom kort att delas upp i två separata enheter.
Akutenheten innefattar såväl intag, observation och akutavdelningar.
Vi söker nu sjuksköterskor för tjänstgöring dag, kväll, helg som vill arbeta i en trygg, stabil och erfaren arbetsgrupp med god struktur, tydliga rutiner och ett välorganiserat arbetssätt. Här erbjuds du en arbetsplats med hög professionalism, starkt kollegialt stöd och fokus på kvalitet och säker vård.
Rättspsykiatriska akutenheten (H1-H2)
Rättspsykiatriska akutenheten (H1-H2) är lokaliserat på Helix i Flemingsberg och har högsta säkerhetsnivå (1). Akutenheten består av två avdelningar och en observationsenhet där vi tar emot nyintagna patienter.
Rättspsykiatri Vård Stockholm bedriver rättspsykiatrisk vård för patienter från hela i Stockholms län och har cirka 550 medarbetare fördelade på två sektioner, nord och syd. Kliniken har 15 vårdavdelningar och 2 öppenvårdsmottagningar. Verksamheten är utspridd på tre anläggningar och är lokaliserad till Helix, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby.
I vår verksamhet möter vi dagligen patienter som lider av allvarliga psykiska störningar, ofta även i kombination med somatisk ohälsa. Vår enhet tar emot och vårdar akut psykiskt sjuka patienter för i huvudsak vård enligt lag om rättspsykiatrisk vård (LRV). Vi vårdar patienter som nyligen dömts till rättspsykiatrisk vård, patienter som är häktade eller kriminalvårdens klienter och i behov av psykiatrisk tvångsvård, vi tar även emot patienter som försämrats under vårdtiden på våra vårdavdelningar men även från patienter som går på vår rättspsykiatriska öppenvårdsmottagning.
Mer information om oss och Helix hittar du här: Läs mer
Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss erbjuds du ett stimulerande och omväxlande arbete. Du har en tydlig central arbetsledande funktion på avdelningen med huvudansvar för omvårdnadsplaneringen och ansvarar för ett vårdlag tillsammans med ett antal skötare/undersköterskor. Som sjuksköterska agerar du tryggt i akuta situationer och du ingår i ett team av läkare, psykologer, mentalskötare/undersköterskor, kuratorer och arbetsterapeuter för att tillsammans skapa bästa möjliga vård för våra patienter.
Du kommer att ges en individanpassad introduktion och därefter erbjuder vi ett lönetillägg som är unikt för akutenheten. Som sjuksköterska innehar du ett utökat arbetsledande ansvar under kvällar och helger. I denna roll så får du en unik möjlighet att arbeta med patienter med komplexa psykiatriska behov samt möjligheten att ha en positiv påverkan på patienternas liv.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, specialistutbildning inom psykiatri är meriterande. Tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatri, beroendevård och/eller kriminalvård är meriterande.
I mötet med patienten är du alltid professionell, lyhörd och fördomsfri. Du är hjälpsam, men kan också stå för tydlighet och sätta gränser då det krävs. Du har mycket god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt samt arbetsleda andra. För att arbeta hos oss behöver du vara kommunikativ, lösningsorienterad och flexibel inför en varierad arbetsvardag.
Övrigt
Som medarbetare hos oss får du möjligheter att utvecklas i din roll som sjuksköterska samtidigt som du får tillgång till förmåner såsom friskvårdsbidrag upp till 5000 kr/år, fri hälso- sjukvård, flexibel arbetstid och möjlighet att arbeta 2 helger av 5.
Hälso- och sjukvården bygger på respekt för människovärdet. Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Vi förutsätter att du som medarbetare hos oss delar dessa värden.
Vi tillämpar drogtestning och registerkontroll i samband med anställning. Provanställning kan eventuellt komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
