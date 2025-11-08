Sjuksköterska dag/natt, Närakuten i Ludvika
2025-11-08
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Nu söker vi en sjuksköterska till Närakuten. Närakuten öppnades den 1/6-21 och är en verksamhet som är välkomnande, patienten kan söka dit direkt. Närakuten är en del i God och nära vård och genom ökad tillgänglighet skapa trygghet och ett närmare omhändertagande av Västerbergslagens befolkning. Vårt uppdrag är att erbjuda barn och vuxna akutsjukvård som inte kan anstå men som inte har behov av akutsjukhusets resurser.
Vi arbetar i två team, triageteam och fältteam, där alla medarbetare får ta mycket eget ansvar för sina arbetsuppgifter och där vi strävar efter att alla har egna ansvarsområden. Alla våra patienter kommer via drop-in och bedöms i första steget av en sjuksköterska och undersköterska i Triagen. Därefter vidare handläggning/sluthandläggning av läkare eller bedömas och färdigbehandlas av sjuksköterska på fältet.
Närakuten bemannas främst av akutläkare som delar upp sig på två linjer där vi har en specialist linje samt en utbildnings linje dagtid 8-17.15 samt 1akutläkare som arbetar 17-08.
Sjuksköterska dag/natt, Närakuten i Ludvika
Publiceringsdatum 2025-11-08
Dina arbetsuppgifter
I arbetet ingår att assistera vid olika ingrepp, provtagning och analys på eget laboratorium samt utföra läkemedelsordinationer inkl. inhalationer och Infusioner/injektioner. Vi gipsar även frakturer av olika slag. Som sjuksköterska har du en ledande roll och det är viktigt att du kan prioritera, omprioritera, samordna och delegera arbetsuppgifter till övriga teamet. Vi har ett högt flöde av varierande patientkategorier och fungerar som andra akutmottagningar, dvs att vi tar emot patienter som antingen kommer med ambulans eller söker direkt. Kommunikation/information och nära samarbete med alla yrkeskategorier är viktigt för att få arbetet att flyta.
Vi har ca 50-60 patientbesök per/dygn, vi tar emot ca 150 ambulanstransporter i månaden samt lägger in i snitt 70-80 patienter i månaden på medicinavdelningen i Ludvika.
Närakuten har använt journalsystemet Take Care samt använder bedömningsstödet RETTS, men från v 42 gick Region Dalarna in i Cosmic.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Specialistutbildning inom akutsjukvård, barn och ungdom, öppen hälso- och sjukvård eller ambulans
Erfarenhet från akutsjukvård och/eller primärvård även slutenvårdserfarenhet är av värde
Erfarenhet av det nya patientdatajournal systemet CosmicDina personliga egenskaper
Som person gillar du utmaningar och vill utvecklas. Du trivs i en omväxlande roll och öppen för förändringar och har lätt för att anpassa dig därefter. Du är ödmjuk, självgående och ställer upp för dina kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön
