Sjuksköterska dag/natt avd 45 öronkliniken Falun
2025-08-11
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Öron-, näsa-, halssjukvård Dalarna är en länsklinik med verksamhet i Falun och Mora. ÖNH-kliniken i Falun har ett övergripande länsansvar för all sluten- och akut ÖNH-sjukvården inom Dalarna. I Falun finns vårdavdelning, öppenvårdsmottagning och en egen operationsavdelning. Vi har egen jourverksamhet dygnet runt och Ögonklinikens jourverksamhet kvällar, nätter och helger. Vårdavdelningen har 10 st vårdplatser.
Dagkirurgi är en stor del av vår verksamhet där vi vid full produktion tar emot mellan 40-50 patienter/vecka och en stor del av dessa är barn. Du tillsammans med en sjuksköterska har ansvar för den pre- och postoperativa vården. Förutom ÖNH-patienter vårdas även ögon, käkkirurgens- och sjukhustandvårdens patienter i dagkirurgi.
Dina arbetsuppgifter
Du erbjuds ett omväxlande arbete med både slutenvård, dagkirurgi och jourverksamhet och får en individanpassad inskolning. Du har det dagliga ansvaret för omvårdnadsarbetet tillsammans med en undersköterska. Inom slutenvården ansvarar du för patienter i olika skeenden i vården, med allt från inskrivning, pre- och postoperativt och utskrivning av patienter. Våra patienter är i alla åldrar, det är allt från korta till långa vårdtider. Även palliativ vård förekommer. Förutom ÖNH-patienter vårdas även ögon, käkkirurgens- och sjukhustandvårdens patienter på avdelningen.
Tjänsten avser ett vikariat som sträcker sig mellan 2025-08-18 och 2026-12-31.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.

Vi ser gärna att du har lätt att kommunicera och att arbeta i team. Som sjuksköterska på avd 45 är Du flexibel och ansvarsfull. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och lämplighet.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
