Sjuksköterska dag/natt, avd 34, Barn- och ungdomsmedicin Falun
2025-08-26
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
På avdelning 34 möter du barn och ungdomar mellan 0-18 år med både akuta och kroniska sjukdomstillstånd. Vi är det "lilla sjukhuset" i det stora, vilket innebär att barn med diagnoser inom många olika områden som medicin, kirurgi och ortopedi vårdas på avdelningen. Den medicinska sjukvården innefattar exempelvis nydebuterad diabetes, onkologi och neurologi. Som sjuksköterska på avd 34 får du vara en stor del av barnsjukvården vilket ofta betyder stöd till hel familj i olika situationer. Vi arbetar i vårdpar sjuksköterska/undersköterska och har 12 vårdplatser. Vi har ett nära samarbete med läkare, dietist, kurator, fysioterapeut och arbetsterapeut. Till avdelningen hör också lekterapi med två glada lekterapeuter. Vi har även tillgång till sjukhusskolan med tillhörande lärare.
Hos oss ges du möjligheten att arbeta i ett härligt team med duktiga och kompetenta medarbetare som brinner för sitt arbete inom barnsjukvård.
Vad kan vi erbjuda dig?
Det är viktigt att du ska känna dig trygg och säker. Hos oss får du en individuellt anpassad inskolning beroende på dina tidigare erfarenheter. Vi erbjuder lång inskolning tillsammans med skicklig medarbetare och på plats dagtid finns även sektionsledare som stöd för nya sjuksköterskor och undersköterskor. Vi är ett öppet, sammansvetsat gäng med strävan framåt.
Vi lägger stor vikt på kompetensutveckling och har regelbunden internutbildning inom olika aktuella områden. Vi har också akutrumsövningar (CEPS) med simulering av akutfall, A-HLR barn och S-HLR barn, apparat- och rutingenomgångar. Hos oss har du också möjlighet att efter en tid fördjupa dig inom ett område så som tex diabetes, onkologi, gastrologi, neurologi men även kirurgi och ortopedi.
Rotationstjänst dag/kväll/natt 100%.
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande
Tidigare arbete inom barnsjukvård
Specialistutbildning inom Hälso-och sjukvård för barn och ungdom
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och lämplighet. Det innebär att du inte behöver ha all kunskap från början. Om du har viljan och intresset så hjälper vi dig att bygga upp den erfarenhet gällande vården av barn och ungdomar som du behöver.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
