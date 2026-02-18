Sjuksköterska dag/natt (2 långtidsvikariat) till Ambulansen i Sälen
Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Malung-Sälen Visa alla sjuksköterskejobb i Malung-Sälen
2026-02-18
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Ambulanssjukvården Dalarna är en länsklinik med 11 ambulansstationer från Särna i norr till Avesta i söder. Vår verksamhet kännetecknas av hög kompetens och kvalité där patientens bästa är i fokus. Vårt uppdrag är att tillhandahålla en god ambulanssjukvård som är patientsäker och kunskapsbaserad för alla som bor och vistas i vårt län.
Ambulanssjukvårdens ledord är Delaktighet - Engagemang - Framåtperspektiv - Helhetssyn. Vår vision är att vara ledande inom svensk Ambulanssjukvård.
Sjuksköterska dag/natt (2 långtidsvikariat) till Ambulansen i SälenPubliceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i Ambulanssjukvården arbetar du med prehospital akutsjukvård där du möter patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom eller skada. Du bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Fokus ligger på god omvårdnad och medmänsklighet i patientmötet. Du arbetar både självständigt och i ett team där samarbete och utbyte av kunskaper ska verka för bästa möjliga omhändertagande av sjuka och skadade. Du arbetar utifrån gällande behandlingsriktlinjer för Ambulanssjukvården Dalarna.
På vår station i Sälen väntar vi tillökning och därmed behöver vi rekrytera er som vill komma och arbeta inom en spännande verksamhet.
Två graviditetsvikariat annonseras härmed ut och vi kommer behöva rekrytera fortlöpande för att stärka vår fina personalgrupp.
Under vintersäsongen förstärks stationen för att möta behoven hos den kraftigt ökade befolkningen. Detta innebär både sjukvårdsinsatser i samband med stora evenemang, såsom Vasaloppet, samt omhändertagande av vintersportrelaterade olyckor. Samtidigt säkerställs en fortsatt god tillgång till ambulanssjukvård för den ordinarie ortsbefolkningen. Under lågsäsongen präglas arbetet av tjänstgöring i en fantastisk natur, där självständigt arbete och ett tydligt lösningsfokus är särskilt viktiga egenskaper.
Vi arbetar med individuell schemaplanering och arbetet innebär tjänstgöring både dag, natt och helg.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska
• Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård (ej krav vid vikariat)
Om du inte har specialistutbildning i ambulanssjukvård när du söker till oss ska du genomgå utbildningen inom en överenskommen tidsperiod. Visst stöd för att gå utbildningen ges av arbetsgivaren.
• Du ska vara godkänd enligt ambulanssjukvården Dalarnas riktlinjer gällande anställningstester och introduktionsutbildning.
• Simkunnighet 200 m, intyg krävs
Om du inte har behörigheten när du söker till oss måste du påbörja körkortsbehörighet C1 inom överenskommen tidsperiod. Arbetsgivaren står för hälsoundersökning och körskolekostnader.
Meriterande:
• Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård
• Tidigare erfarenhet av arbete inom ambulanssjukvård
• Prio1-behörighet
• PS/PHTLS/AMLS-utbildning
• Körkort med behörighet att framföra personbil med totalvikt över 3,5 ton.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, positiv inställning och engagemang. Du behöver vara trygg i din yrkesroll, ha ett genuint intresse för människor och alltid ha patienten i fokus. Du kan arbeta självständigt och klara av stressade situationer men trivs också att arbeta i team och bidra med dina kunskaper till ett bra arbetsklimat.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
