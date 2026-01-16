Sjuksköterska dag/kväll till avd. 5C/HIA, Varberg
2026-01-16
Vill du arbeta med hjärtat i fokus - bokstavligt talat?
Hos oss på Hallands sjukhus, avdelning 5C/HIA, får du chansen att bli en del av ett kompetent och varmt team som brinner för kardiologi och patientnära vård.Publiceringsdatum2026-01-16Om företaget
Avdelning 5C är hjärtat av vår kardiologiska vård. Här vårdar vi patienter med hjärt- och kärlsjukdomar, arytmier, hjärtsvikt samt pre- och postoperativ vård vid kranskärls- och klaffoperationer, pacemaker- och ICD-inläggningar. Fyra av våra platser är hjärtintensiva, och alla har hjärtövervakning.
Vi samarbetar nära med hjärtmottagningen och har ett vårdnära serviceteam som gör att du kan fokusera på det viktigaste - patienterna. Hos oss är teamkänslan stark och chefskapet delat för att skapa en trygg och stöttande arbetsmiljö.
Din utveckling hos oss
Vi satsar på kompetensutveckling! Du får regelbundna utbildningstillfällen och möjlighet att läsa en påbyggnadsutbildning i kardiologi (7,5 hp). Målet? Att alla våra sjuksköterskor ska känna sig trygga även på HIA-sektionen. Din utvecklingsresa planeras tillsammans med din chef.
Vem är du?
- Legitimerad sjuksköterska (nyexaminerad eller erfaren - vi ger dig en trygg introduktion).
- Du gillar samarbete, är noggrann och ansvarstagande.
- Du har ett stort hjärta för patienterna och vill bidra till bästa möjliga vård.
Hos oss får du:
- Ett härligt team som stöttar varandra.
- Möjlighet att växa och utvecklas inom kardiologi.
- En arbetsplats där din kompetens gör skillnad - varje dag.
Varmt välkommen att söka till oss!
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och intervjuer, vilket innebär att du kan komma att kallas på intervju innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Som nyutbildad sjuksköterska eller om du har högst sex månaders erfarenhet, börjar din anställning hos oss med ett basår. Mer om basåret samt övriga förmåner som Region Halland kan erbjuda dig kan du läsa mer om https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonser.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
