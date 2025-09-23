Sjuksköterska dag/kväll till Avd. 23, Psykiatriska kliniken i Varberg
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Varberg
2025-09-23
Är du sjuksköterska och intresserad av psykiatrisk omvårdnad? Vill du arbeta i en verksamhet där du får använda hela din kompetens och jobba med kollegor som har god sammanhållning och som får dig att trivas? Välkommen att söka till oss på avdelning 23!Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
På avdelning 23 kommer du stöta på människor med olika bakgrund och förutsättningar.
Du kommer möta personer och anhöriga i deras tuffaste stunder i livet. Som sjuksköterska leder du bland annat omvårdnadsarbetet på avdelningen. Avdelning 23 är en specialist avdelning inom psykossjukdom där vi vårdar personer med schizofreni och liknande tillstånd. Vi erbjuder dig ett omväxlande och givande arbete med goda förutsättningar att utvecklas inom området psykiatri och psykiatrisk omvårdnad. Du kommer att få arbeta med olika yrkeskategorier som undersköterskor, läkare, kurator med flera för att tillsammans utforma en individuell vård. Stor vikt läggs på delaktigheten hos patient och anhöriga.Om företaget
På avdelning 23 ger vi specialiserad psykiatrisk hälso- och sjukvård med inriktning psykosvård. Psykossjukdomen är sällan ensam utan medför ofta både kroppslig- och psykisk ohälsa. Patienten är därför i fokus och vården som erbjuds är personcentrerad där arbetet anpassas efter varje patients unika behov. Avdelning 23 arbetar mot olika lagrum som är en grund i det dagliga arbetet.
Vi tycker det är viktigt med ett öppet klimat på arbetsplatsen och vi har reflektionstid i slutet av varje arbetspass. Utöver det täta samarbete vi har med klinikens avdelningar har vi ett nära samarbete med vuxenpsykiatriska mottagningen (VPM) i Kungsbacka, Varberg och Falkenberg i syfte att stärka vårdkedjan, ge patienten bättre förutsättningar vid utskrivning och minska risken för psykosåterfall.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Specialistutbildning inom psykiatri är önskvärt, men inget krav. Tidigare erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom psykiatrisk heldygnsvård är meriterande.
Som sjuksköterska hos oss är det av vikt att du är en arbetsledare som tar initiativ och har god förmåga att samarbeta med olika instanser och professioner. Du ska våga fatta beslut och känna dig trygg i det. Vi vill att du ska känna att du har möjlighet att ta ansvar för din personliga och yrkesmässiga kunskap, utveckla denna samt dela med dig av den till dina arbetskollegor. Du skall ha förmågan att se personen bakom diagnosen.
Du är en person med känsla för ditt yrke. Du anpassar ditt sätt att arbeta och kommunicera efter situation och varje patients individuella behov. Då vi jobbar med olika professioner är det av stor vikt att du har en utvecklad förmåga att samarbeta i team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Detta får du hos oss
Vi tror att en trygg start är avgörande för att du ska trivas hos oss. Du får därför en längre introduktion som är anpassad efter just dig.
Som nyanställd sjuksköterska hos oss erbjuds du handledning i grupp med andra nyanställda. Målsättningen med handledningen är att genom ökad självkännedom stärka och utveckla din professionella yrkesroll.
Som anställd finns obligatoriska utbildningar som du skall gå, däribland självskyddsutbildning, HLR, brandskydd och suicidpreventionsutbildning. Region Halland erbjuder betald vidareutbildning inom psykiatri till våra grundutbildade sjuksköterskor.
Det är viktigt att du som jobbar hos oss hittar balans mellan arbetsliv och fritid, därför erbjuder vi alltid en heltidsanställning men med möjlighet att jobba mindre. Det är också möjligt att träna på arbetstid om det görs tillsammans med patienter.
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som sjuksköterska https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonser.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig informationhttps://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-verksamheter/psykiatrin
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/887". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Vuxenpsykiatrin Kontakt
Anna Bysell, Avdelningschef 0702-179245 Jobbnummer
9523020