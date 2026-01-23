Sjuksköterska, Centrum för obstetrik och gynekologi, Skellefteå
2026-01-23
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Centrum för obstetrik och gynekologi (CFOG) Västerbotten är en länsorganisation med totalt cirka 250 medarbetare, där enheter vid länets tre sjukhus ingår och samarbetar. CFOG har ett arbetssätt med länsövergripande processorientering och sjukhusen i länet ansvarar gemensamt för att människor i Västerbotten har tillgång till specialistmödravård, förlossning, BB, BB-mottagning samt BB-hemvård, gynekologisk mottagning, gynekologisk kirurgi, tumörkirurgi och robotkirurgi. Med vetenskapen som grund arbetar vi inom CFOG tillsammans för effektiva flöden och ansvarar för att verksamheten bedrivs med högsta kvalitet och i enlighet med definierad verksamhetsplan.
CFOG i Skellefteå har ca. 90 medarbetare som arbetar inom verksamhetsområdet. Vårt fokus är att erbjuda en bred och kvalitativ kvinnosjukvård, där vi bland annat tillhandahåller vård genom gynekologisk mottagning, förlossning och BB-mottagning. Här finns bred kunskap inom, och utförs specialiserad vård för bäckenbotten, vulva, uroterapi, likväl som endometrios. I Skellefteå bedriver vi mödrahälsovård, specialistmödravård, BB- och gynekologisk slutenvård och amningsmottagning för innevånarna i Skellefteå och Norsjö kommuner samt infertilitetsverksamhet för hela länet.
Nu har vi, pga studieledighet,behov av att stärka upp teamet på CFOG i Skellefteå ytterligare med en sjuksköterska, för placering inom förlossning/BB och gynekologisk slutenvård.

Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Arbetsplatsen är en kombinerad avdelning med förlossning, samt gemensam slutenvårdsavdelning för BB- och gynekologisk vård. Som sjuksköterska hos oss roterar du och arbetar i huvudsak mot vårdavdelningen för BB- och gynekologisk vård. På avdelningen arbetar vi i team runt patienterna. Teamet består av undersköterskor, sjuksköterskor, barnmorskor och läkare.
För patienterna på BB kan vården handla om medicinska kontroller, återhämtning efter förlossning och stöd i föräldraskapet. Den gynekologiska slutenvården handlar till största del om pre- och postoperativvård, och till viss del vård av cancerpatienter och palliativvård.
I din roll arbetar du professionellt och sätter patienten i fokus. Som sjuksköterska ser du till patienternas medicinska och specifika omvårdnadsbehov samt planerar och prioriterar de åtgärder som sätts in. Som sjuksköterska samarbetar du tillsammans med övrig omvårdnadspersonal för att tillsammans skapa en god arbetsmiljö och erbjuda kvalitativ vård. Arbetet ställer krav på självständighet, problemlösningsförmåga och förmåga att fatta löpande beslut.
I denna roll förväntas du arbeta tvåskift - dag, kväll och helg. Arbetet innebär helgtjänstgöring 2 av 5 helger, undantaget perioden juni till augusti då helgtjänstgöring är förlagt till varannan helg.
Även treskift med nattpass kan komma att bli aktuellt i framtiden.
Vi arbetar enligt arbetstidsmodell med önskeschema, vilket ger dig som medarbetare möjlighet att påverka dina arbetstider.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet från BB-, gynekologisk- och/eller kirurgisk vård.
Du har ett gott omdöme, utpräglad samarbetsförmåga och förmåga till flexibilitet i yrkesrollen. Du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt, där du lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare har du god empatisk förmåga, där du värdesätter patientens upplevelse och behov samt strävar efter professionalism. Du behärskar att arbeta självständigt, se möjligheter och lösningar samt anpassa dig efter förändrade omständigheter.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
