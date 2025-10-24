Sjuksköterska, Buk- och kärlkirurgisk avdelning, Umeå
2025-10-24
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Kirurgcentrum Umeås främsta mål och uppgift är att bedriva högspecialiserad och högkvalitativ vård och forskning för patienter inom den norra sjukvårdsregionen. Kliniken är indelad i sektionerna urologi, bröst, endokrin, kärl, kolorektal samt övre gastroenterologisk kirurgi, som bedrivs inom både öppen- och slutenvård.
Vi söker nu en sjuksköterska till vårt härliga gäng på Buk- och kärlkirurgiskavdelning. Hos oss vårdas patienter med övre gastrointestinala sjukdomar, kolorektala sjukdomar samt kärlsjukdomar. På Kirurgcentrum uppskattar vi det stimulerande och omväxlande arbetet, och du blir en del av ett sammansvetsat team med stark gemenskap. Vi uppmuntrar nya idéer, har en positiv arbetsmiljö och stöttar varandra. För att underlätta för vårdpersonalen har vi stödjande funktioner som farmaceut, receptionister, köksbiträden och vårdnära service på avdelningarna.
Vi lägger stor vikt vid att du får en bra introduktion och goda förutsättningar att trivas och utvecklas hos oss. Inskolningen är individuellt anpassad och varar mellan 4 till 6 veckor. Du har möjlighet att arbeta enligt ett 3-3-schema, vilket innebär cirka 88 % arbetstid med bibehållen heltidslön. Som nyutexaminerad deltar du i regionens introduktionsår för sjuksköterskor med regelbundna träffar och utbildning. Vi erbjuder mentorskap med utbildade mentorer och schemalagd tid för reflektion och utbildning efter inskolningen.
Du är varmt välkommen att auskultera hos oss för att få en inblick i verksamheten, eller besöka vår Instagram @bukochkarlkirurgenumea.Publiceringsdatum2025-10-24
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att arbeta inom ett brett kirurgiskt område med högspecialiserad kirurgi och akutsjukvård. Hos oss vårdas både patienter som genomgått planerade operationer och patienter som sökt akut.
Som sjuksköterska har du en viktig roll i omvårdnadsteamet där ni tillsammans ansvarar för den dagliga omvårdnaden, nutrition, mobilisering, sår och andra uppgifter. Du arbetar nära patienten och i arbetet ingår det att identifiera risker, bedöma, åtgärda och utvärdera patientens olika omvårdnadsbehov. Du kommer att ha en viktig roll vad gäller att leda, prioritera och samordna vårdarbetet tillsammans med ditt vårdteam.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av kirurgi eller akutsjukvård.
Vi söker dig som vill arbeta i ett spännande och varierande arbete i en organisation under utveckling. Du har ett genuint intresse för människor och har patienten i fokus. Vi värdesätter att du är engagerad och flexibel som person med en uttalad samarbetsförmåga. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att utveckla verksamheten och skapar en trivsam arbetsmiljö.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
