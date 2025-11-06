Sjuksköterska/biomedicinsk analytiker till klinisk kemi och transfusionsmed
Region Gävleborg, VO Laboratoriemedicin / Sjuksköterskejobb / Ljusdal Visa alla sjuksköterskejobb i Ljusdal
2025-11-06
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Laboratoriemedicin i Ljusdal
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
, Gävle
eller i hela Sverige
Hos oss arbetar biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans för att säkerställa hög kvalitet i blodgivning och provanalyser, alltid med patientens bästa i fokus.
Vi är en viktig del av hälso- och sjukvården och erbjuder analyser och beslutsstöd som gör skillnad varje dag. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt trygga och kompetenta team på Ljusdals närsjukhus och som vill bidra med kunskap, nyfikenhet och vilja att utvecklas tillsammans med oss.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Hos oss spelar du en avgörande roll i vår verksamhet både för blodgivare och för den vård som är beroende av säkra analyser. Du arbetar nära både givare och kollegor där din insats gör skillnad varje dag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• mottagning av både nyregistrerade och tidigare blodgivare med genomgång av hälsodeklaration samt blodgivning
• utföra laborativt arbete och provmottagning
• ven-samt kapillär provtagning
• arbeta med bedömning och tekniskt godkännande av analyssvar samt föreslå åtgärder och felsöka vid avvikelser
• administrativt arbete såsom mail och TeleQ
• delta i förbättrings- och utvecklingsarbeten.
Vi arbetar enligt ett roterande schema som ger dig möjlighet att bredda din kompetens inom flera olika sektioner. Tjänsten innebär arbete endast dagtid måndag - fredag.
Hos oss får du
• arbeta tillsammans med professionella och serviceinriktade kollegor i en trygg miljö
• en individanpassad introduktion
• möjlighet att utvecklas både personligen och i din yrkesroll.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet.
Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig med öga för att göra rätt och som trivs med att ta ansvar för kvalitet i varje steg. I vår verksamhet är det viktigt att du kan arbeta metodiskt och följa rutiner samtidigt som du är lyhörd och flexibel i mötet med andra - både kollegor och blodgivare. Du bidrar till ett gott samarbete i teamet och har förmåga att anpassa ditt bemötande efter situation och individ.
För att lyckas i rollen krävs
• svensk legitimation för arbete som sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker
• goda kunskaper i svenska språket på minst C1-nivå.
Erfarenhet av venprovtagning och mottagningsarbete är meriterande.
Vi tillämpar provanställning.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/2701". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Laboratoriemedicin Kontakt
Linnéa Uppman, vårdenhetschef linnea.uppman@regiongavleborg.se 072-2152365 Jobbnummer
9591089