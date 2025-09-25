Sjuksköterska Beroendemottagning, Psykiatriska kliniken i Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är en specialistpsykiatrisk klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har 2 allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter.
Vi söker nu två sjuksköterskor till Beroendepsykiatriska mottagningen som är en del av psykiatriska kliniken vid Umeå Universitetssjukhus. Vi består av två verksamheter: Mottagningen för läkemedelsassisterad rehabilitering och behandling vid opiodberoende (Laro) och dubbeldiagnosmottagningen (DDM). Annonsen gäller sjuksköterskor för DDM.
DDM vänder sig till patienter som har ett svårt substans-/alkoholbrukssyndrom enligt DSM-5 samt en psykiatrisk samsjuklighet som kräver specialiserad psykiatrisk vård. Vi arbetar teambaserat enligt case managementmodellen och teamen består av läkare, psykolog, kurator, skötare. Både Laro och DDM har tillgång till arbets- och fysioterapeut vid behov. DDM samverkar i hög grad med andra samhällsaktörer och myndigheter som exempel Socialtjänst, Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Kriminalvården m.fl.
Region Västerbotten tillhandahåller grundläggande/orienterande utbildningar i missbruk/beroende och Motiverande samtal.
Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete där du kommer få arbeta multiprofessionellt med engagerade kollegor. Som sjuksköterska har du en avgörande roll i att förbättra livskvaliteten för de patienter som vi behandlar.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Som Sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Som sjuksköterska jobbar du både självständigt men även i teamet eller tillsammans med läkare på mottagningen. Tre dagar i veckan inleds dagen med morgonmöte där teamet planerar vård och behandling av patienterna. Som sjuksköterska gör du medicinska bedömning, administrerar läkemedel, eventuell provtagning, genomför läkemedelsuppföljning, deltar på läkarbesök vid medicininsättningar etc. Du håller i motiverande samtal, hälsosamtal, uppföljningar och psykoedukation, deltar på Sip:ar och samverkansmöten vid behov remissbedömningar. Övriga arbetsuppgifter är bl.a. ronder hantera receptförnyelser via 1177.se och TeleQ (inringningssystem).Kvalifikationer
För detta jobb behöver du vara legitimerad sjuksköterska och ha intresse för psykiatri. Du får gärna ha en specialistutbildning med inriktning mot psykiatri och erfarenhet av arbete med missbruksproblematik samt erfarenhet av att hålla Motiverande samtal men det är inget krav.
Du är en närvarande och varm person som med expertkunskap och omsorg ser patienten i ett helhetsperspektiv som gör vårdprocessen bättre och tryggare. Du tycker om att samarbeta och att finnas där för andra människor.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
